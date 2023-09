Netflix, tutti i migliori film in uscita a settembre. Da El Conde alla storia di Henry Sugar

Dagli horror d’autore passano per le commedie romantiche più leggere, vediamo insieme quali saranno tutti i lungometraggi che saranno caricati sul gigante dello streaming Netflix in queste settimane settembrine.

Happy Ending: Il segreto della felicità - Dal 1° settembre

Al centro della pellicola troviamo Luna (Gaite Jansen) e Mink (Martijn Lakemeier) una coppia che vive praticamente in simbiosi e che si prepara a festeggiare il primo anniversario. Mink tuttavia non sa che Luna ha finto gli orgasmi fin dall'inizio della loro relazione. Per non ferire il compagno, la donna ha mantenuto il segreto così a lungo che non osa affrontare il discorso. Ecco che in questo contesto arriva un intrigante suggerimento da parte di alcuni loro amici: tentare di aprire la coppia provando un triangolo amoroso. Niente sarà più come prima quando Luna metterà in pratica il consiglio ricevuto avendo un rapporto con l’attivista climatica Eve (Joy Delima).

Un giorno e mezzo - Dal 1° settembre

Il film racconta la storia di Artan (Alexej Manvelov), un uomo disperato e disposto a tutto che prende in ostaggio l'ex moglie Louise (Alma Pöysti) per cercare di ricongiungersi con la figlia Artan (Alexej Manvelov). Il suo viaggio per le campagne svedesi insieme all’ex compagna e all’agente di polizia Lukas (Fares Fares) sarà evidentemente pieno di emozioni e sorprese.

Una scena di 'El Conde', il film di Pablo Larrain (Ansa)

El Conde - Dal 15 settembre

Pablo Larrain mette la firma su un horror dai tratti surreali che immagina un universo parallelo ispirato alla storia recente del Cile dove l’ex presidente Augusto Pinochet, simbolo mondiale del fascismo, è in realtà un inquietante vampiro. All'età di 250 anni Pinochet decide di non bere più sangue e rinuncia in questo modo alla vita eterna: non vuole in alcun modo che il mondo lo ricordi come un ladro. Una relazione inattesa gli cambierà la vita, portandolo a vivere un’esistenza piena di passione controrivoluzionaria.

La probabilità statistica dell'amore a prima vista - Dal 15 settembre

Il film tratta la storia di Hadley (Haley Lu Richardson) e Oliver (Ben Hardy), due ragazzi che dopo un fugace e casuale incontro in aeroporto si innamorano a prima vista, con il più classico dei colpi di fulmine. Costretti a separarsi alla dogana, i due covano nel cuore la speranza, seppur remota, di riuscire a ritrovarsi. Il destino, in ogni caso, giocherà a loro favore.

La meravigliosa storia di Henry Sugar - dal 27 settembre

Il celebre romanzo dell’autore britannico rivive in questo cortometraggio diretto da Wes Anderson incentrato sulla storia di un uomo molto facoltoso che scopre un guru indiano in grado di vedere senza usare gli occhi, decidendo così di imparare la sua arte per imbrogliare nel gioco d'azzardo.

L’amore dimenticato - Dal 27 settembre

La pellicola racconta la storia del professor Rafal Wilczur, un celebre e stimato chirurgo che dopo essere stato lasciato dalla moglie rimane vittima di una rapina e che, in seguito alle ferite riportate, perde la memoria. Il film è liberamente ispirato dal libro ‘Znachor’ , scritto da Tadeusz Dolega-Mostowicz.

Love is in the air - Dal 28 settembre

Una commedia romantica perfetta per gli appassionati del genere: al centro della storia c’è Dana Randall, una pilota di aeroplani statunitense che suo malgrado comincia a nutrire dei sentimenti sempre più forti per l’affascinante William, l'uomo che è stato incaricato di chiudere la sua compagnia aerea

Nowhere - Dal 29 settembre

La coraggiosa Mia (Anna Castillo) è una donna incinta costretta a fuggire da un regime totalitario, nascondendosi in un container con il marito. Ben presto la protagonista del film dovrà riuscire a cavarsela da sola, dopo che un violento temporale l’ha scaraventata in mare. Sola e alla deriva in mezzo all'oceano, Mia dovrà affrontare di tutto per salvare la vita della figlia e ritrovare il compagno.