Il vecchio Harrison Ford cavalca ancora: no agli stuntmen per Indiana Jones

Los Angeles, 1 giugno 2023 - Presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes nei giorni scorsi, l'ultimo Indiana Jones "Il quadrante del destino" ha fatto parlare di sé per la lunga parte di film in cui l'ottantenne Harrison Ford appare ricreato ex novo da giovane grazie all'Intelligenza artificiale. Si è parlato molto meno delle scene in cui, invece, Ford si mostra per l'uomo anziano che è, oggettivamente. Harrison festeggerà il suo 81° compleanno a luglio, poche settimane dopo l'uscita nelle sale del nuovo Indiana Jones, e della sua età reale _ non del suo se stesso giovane digitalizzato _ il divo ha rivelato parecchi dettagli in un'intervista con "Esquire".

"Volevo che l'ultimo Indiana Jones fosse un film ambizioso" ha detto Ford "Non perché i precedenti non lo fossero, ma questo doveva esserlo in maniera particolare, proprio perché l'ultimo della saga". Dopodiché spiega che in una delle scene d'azione Indiana Jones ottantenne corre a cavallo a cavallo per le strade di New York. Mentre stava finendo di girare la scena, Ford ha sentito le mani di tre stuntman che lo tenevano da terra mentre era a cavallo. “Ho pensato, 'Che c...o?', come se fossi stato attaccato da un’orda di palpeggiatori. Abbasso lo sguardo e ci sono tre stuntmen che si assicurano che non cada dalle staffe”, racconta Ford. “Hanno detto: 'Oh, avevamo solo paura perché pensavamo, sai, e bah bah bah bah.' E io ho detto: 'Lasciatemi in pace... Lasciatemi in pace, sono un vecchio che scende da cavallo e voglio che appaia così!". Per ragioni simili _ per non nascondere l'età reale _ Ford ha preso la decisione di stare a torso nudo durante una delle prime scene del "Quadrante del destino". Ha detto: "Farmi riprendere mentre mi svegliavo in mutande con il bicchiere vuoto in mano è stata una mia idea". L'età reale del divo si è fatta sentire anche quando, durante la realizzazione del "Quadrante del destino ", Harrison Ford si è strappato il muscolo sottoscapolare dalla spalla destra mentre girava una scena di combattimento con il co-protagonista Mads Mikkelsen. La produzione del film è stata interrotta per due settimane. E Ford ha dovuto restare fermo per altre sei settimane. "Sì, beh, sono anche noto per aver interrotto i film perché mi faccio male, il che non è qualcosa per cui vuoi essere ricordato", ha detto Ford. "Ma succede".

Nonostante i (tanti) anni, però, ringiovanito digitalmente o meno, Harrison non rallenta. Recentemente è stato sul set di Atlanta per girare “Captain America: New World Order”, il suo primo film nell'universo cinematografico Marvel. È divertente fare un film Marvel? "Ehm. Sì - scrive Variety - Voglio dire, ci sono giorni difficili e giorni facili e giorni divertenti e tutti i tipi di giorni. È un programma difficile e, sì, è divertente. Ma non è una passeggiata nel parco. Non è divertente divertente. È lavoro".