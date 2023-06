"Galline in fuga e sempre più libere" Arriva il sequel dopo 23 anni

di Roberto Davide Papini

La gag è già nel titolo (almeno in quello inglese): Chicken Run: Dawn of the Nuggets, ovvero “Galline in fuga: L’alba dei nuggets“, dove il riferimento è ai bocconcini di pollo fritto dei fast food. Il sequel di Galline in fuga (il successo del 2000 diretto da Peter Lord e Nick Park) viene annunciato dallo stesso Lord a Cartoons on the Bay, il festival internazionale dell’animazione che si è chiuso ieri a Pescara. "Il filo conduttore dei nostri film è sempre un umorismo molto british e sarà così anche in questo caso" dice Lord, cofondatore, regista e produttore della società inglese Aardman dalla quale sono usciti successi come Wallace & Gromit e Shaun, una vita da pecora. "Abbiamo quasi finito il sequel di “Galline in fuga“ – continua Lord – e uscirà a dicembre per Netflix. Non volevamo assolutamente chiamarlo Galline in fuga 2, ci sembrava banalissimo e allora nella nostra ironia lo abbiamo chiamato Dawn of the Nuggets".

L’ambientazione sarà leggermente diversa: "Se il primo film era ambientato a fine anni ‘50, questo è nei primi anni ‘60. È in una fattoria inglese, i due personaggi principali hanno una figlia di nome Molly che ha un carattere molto forte e sarà una nuova protagonista" dice Lord che al festival organizzato da Rai Com e diretto da Roberto Genovesi è stato celebrato con un premio alla carriera. "Sarà un film d’azione, un po’ di spionaggio e un po’ Heist Movie (un film del colpo grosso, ndr). Una sorta di Mission: Impossible, ma con le galline". Nel grande successo ottenuto da Galline in fuga c’è un aspetto che non va sottovalutato: si tratta di un film con eroine femmine in anticipo sui tempi. "Sono molto orgoglioso delle mie Galline in fuga già così femministe ed emancipate 25 anni fa. Solo dieci anni dopo gli Studios hanno cominciato a usare le eroine donne come protagoniste", continua Lord.

"In realtà – spiega il regista – la loro emancipazione non era una cosa voluta, è stata la storia stessa a farlo. È divertente che le galline siano ovviamente tutte femmine e tutte inglesi e arriva il gallo, maschio e americano, che dovrebbe salvarle tutte, ma non succede. Abbiamo stravolto anche questo stereotipo perché le galline diventano eroine e si salvano da sole".

Nel corso di Cartoons on the Bay, Luca Milano, direttore di Rai Kids (che poi sarebbe Rai Ragazzi, ma gli è stato cambiato nome forse per un vezzo anglofilo) ha presentato le novità in animazione (e non solo) delle prossime stagioni a partire dallo special su don Milani, La meravigliosa storia di Barbiana, in onda a settembre e realizzato da Larcadarte, in collaborazione con Lynx. Un modo per continuare a celebrare il centenario della nascita del sacerdote. Quanto ai premi assegnati dal festival, come miglior lungometraggio è stato scelto Il diario segreto di Anna Frank (2021) dell’israeliano Ari Folman.