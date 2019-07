© Riproduzione riservata

Ecco i film, con annessi trailer, che escono nelle sale cinematografiche italiane durante il weekend del 12-14 luglio. A seguire ci sono anche le uscite del 4 luglio, mentre devi cliccare qui se ti interessa ripassare quelle del 27 giugno (si può ancora vedere, ad esempio, 'Toy Story 4').Regia: Jon Watts / Cast: Tom Holland, Samuel L. Jackson, ZendayaAncora in lutto per gli eventi di 'Avengers: Endgame' Peter Parker parte per una gita scolastica in Europa, ma viene suo malgrado coinvolto in una nuova sfida dalla quale dipende la salvezza del mondo. 'Spider-Man: Far From Home' è il film di supereroi che chiude la lunga fase legata a Thanos e lo fa in modo molto efficace.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: George Ratliff / Cast: Aaron Paul, Emily Ratajkowski, Riccardo ScamarcioUna coppia statunitense si concede una vacanza in Italia nel tentativo di rinverdire un'intesa sentimentale ormai appassita: il giovane uomo che li accoglie in casa sua nasconde però intenzioni poco amichevoli. 'Welcome Home' è un thriller complessivamente ben interpretato, ma con una trama poco solida e una regia poco ispirata.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Brian De Palma / Cast: Nikolaj Coster-Waldau, Carice van Houten, Guy PearceUn poliziotto dell'unità crimini speciali di Copenaghen cerca giustizia per l'omicidio di un collega: obiettivo difficile, considerato che il responsabile è un affiliato dell'ISIS e anche un doppiogiochista per conto della CIA. 'Domino' è un cime/thriller che è stato accolto maluccio all'estero, sopratutto perché De Palma sembra il fantasma di se stesso.Regia: Andrzej Wajda / Cast: Boguslaw Linda, Aleksandra Justa, Bronislawa ZamachowskaIl pittore Wladyslaw Strzeminski cerca di mantenere la propria libertà artistica nonostante le pressioni del regime comunista, che gli chiede di adeguare la sua arte astratta ai dettami del realismo socialista. 'Il ritratto negato' racconta una storia vera ed è l'ultimo film realizzato dal regista e sceneggiatore polacco Andrzej Wajda, uno dei maggiori cineasti della sua epoca.Regia: Antonello Grimaldi / Cast: Michele Riondino, Alessandro Roja, Violante PlacidoTre amici tentano di organizzare una truffa per impossessarsi di un'eredità da tre milioni di euro: le cose non andranno affatto lisce. 'Restiamo amici' è una commedia leggera incentrata su un'amicizia al maschile, ma che nasce un po' vecchia, come fosse uscita dagli anni Novanta.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Pablo Trapero / Cast: Martina Gusman, Bérénice Bejo, Edgar RamirezIn seguito a una grave malattia che colpisce il padre, due sorelle e una madre si riuniscono nella grande tenuta di famiglia, facendo emergere tensioni mai sopite e segreti scomodi. 'Il segreto di una famiglia' è un dramma con chiari riferimenti alle vicende dei desaparecidos: un film ambizioso, ma che non funziona al 100%.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Gary Dauberman / Cast: Mckenna Grace, Patrick Wilson, Vera FarmigaI demonologi Ed e Lorraine Warren portano una bambola posseduta a casa loro e la sigillano in una teca che dovrebbe impedirle di fare danni: non sarà così. 'Annabelle 3' continua a esplorare l'universo horror e soprannaturale di 'The Conjuring' e lo fa in modo dignitoso, regalando ai fan del genere un buon sequel.Regia: Mandie Fletcher / Cast: Sam Fletcher, Beattie Edmondson, Rupert Holliday EvansLa vita di Sarah è parecchio complicata e il viziatissimo carlino Patrick, che riceve in eredità dalla nonna, non la aiuta certo: o forse sarà proprio lui a cambiarle in meglio la vita? 'Ti presento Patrick' è una commedia romantica non particolarmente originale, ma nemmeno troppo zuccherosa: il pubblico estero l'ha abbastanza gradita, la critica invece no.Regia: John Herzfeld / Cast: Sylvester Stallone, Malese Jow, Dave BautistaL'esperto in evasioni Ray Breslin viene assunto per salvare la figlia di un guru della tecnologia, che è stata rapita e rinchiusa in una prigione dalla quale pare impossibile scappare: le cose prendono presto una piega personale. 'Escape Plan 3 - L'ultima sfida' è un thriller/action che prova a rinverdire i fasti della saga, senza riuscirci.Regia: Louis Garrel / Cast: Golshifteh Farahani, Louis Garrel, Vincent MacaigneUn giovane uomo ama senza freni una giovane donna, ma lei lo tiene lontano e nasconde di essere una detenuta in semilibertà: quando l'amico di lui prova a fare da intermediario le cose si complicano. 'Due amici' è un film drammatico che racconta la sua storia con garbo ed empatia.Leggi anche: