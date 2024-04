Chi è Carmen Annibale, l’ispettrice Marta Anselmi di ‘Un Posto al Sole’

Da qualche puntata in ‘Un Posto al Sole’ è tornata l’attrice Carmen Annibale che presta il volto all’ispettrice di polizia Marta Anselmi. L’avevamo già vista in passato, in particolare durante le indagini sull’aggressore di Susanna Picardi (Agnese Lorenzini), al fianco di Gennaro Torre (Claudio Botosso). In tempi recenti, invece, la Annibale collabora con il commissario Elio Schipa (Marco Zangardi) ed è impegnata a fare chiarezza su quanto è accaduto a Diana Della Valle (Sara Zanier), attualmente ricoverata in gravi condizioni all’ospedale.

Nuove indagini a ‘Un Posto al Sole’

Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo), fin dal principio, ha avuto sospetti sulle dinamiche del presunto incidente in cui l’amica e amante sarebbe stata coinvolta, pensando che di mezzo ci sia Flavio Bianchi (Leonardo Santini). Nunzio, non considerato minimamente da Schipa, ha avuto modo di confrontarsi con la Anselmi, che però ha bisogno di prove più concrete…

Inoltre, negli ultimi episodi, si è visto che il cuoco di Caffè Vulcano ha intuito che probabilmente c’è un collegamento, con la stessa matrice camorrista, tra quello che è successo a Diana e quello che è accaduto a casa di Rosa Picariello (Daniela Ioia), dove qualcuno è entrato illecitamente mettendo tutto a soqquadro, per lanciare un pericoloso avvertimento.

Anticipazioni

Non si sa ancora molto sugli sviluppi del filone narrativo che vedono coinvolta l’ispettrice Anselmi. Certo è che molti spettatori, anche sui social, vedono già in lei la “nuova Giovanna”, facendo cioè riferimento al personaggio del commissario Landolfi, interpretato in passato da Clotilde Sabatino.

Giovanna, a suo tempo, ha avuto una storia passionale con Franco Boschi (Peppe Zarbo), padre adottivo di Nunzio. E non sono pochi quelli che fantasticano sulla nascita di una relazione tra la Anselmi e Cammarota, che sta facendo di tutto per dimenticare Rossella Graziani (Giorgia Gianetiempo) e che però, allo stesso tempo, sembra provare per Diana qualcosa di più di una semplice amicizia di letto…

Biografia e carriera

Carmen Annibale è nata nel 1986 ed è napoletana. È un’attrice che si è già confrontata con diverse esperienze importanti in teatro, televisione e cinema. Oltre a ‘Un Posto al Sole’, Annibale, nel 2018, ha recitato anche in una puntata della seconda stagione della serie di successo ‘I bastardi di Pizzofalcone’, diretta da Alessandro D'Alatri. A teatro ha lavorato con registi come Peppe Miale, Mario Gelardi, Luca De Filippo. Accanto alla recitazione l’artista ha studiato pure canto per diversi anni. Sa parlare inglese, francese e tedesco.