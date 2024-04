Ryan Gosling ed Eva Mendes, il grande amore di Hollywood che fa sognare

Roma, 25 aprile 2024 – Eva Mendes e Ryan Gosling sono una delle coppie più innamorate e più rare di Hollywood: sono molto famosi, stanno insieme da più di dieci anni, ma sono anche estremamente riservati. Tutto è cominciato nell’agosto 2011, quando i due attori hanno girato insieme il film ‘The Place Beyond the Pines’, in italiano ‘Come un tuono’, pellicola in cui hanno recitato nelle parti di due partner con un figlio piccolo. Un romantico assaggio di quello che sarebbe stata anche la loro vita di coppia. Vediamo le tappe principali della loro storia che continua a far sognare colleghi e fan.

L’incontro

Prima di incontrare Mendes, Gosling aveva avuto una relazione con la sua co-protagonista in ‘The Notebook’ (‘Le pagine della nostra vita’), Rachel McAdams, e per un breve periodo era stato affiancato anche all’attrice e regista Olivia Wilde. Mendes aveva avuto una relazione di lunga data con il produttore musicale George Augusto dal quale si era poi separata proprio nel 2011. In quell’anno, a settembre, dopo aver girato insieme ‘Come un tuono’, Eva e Ryan sono andati a Disneyland e sono stati visti mentre camminavano molto vicini o mano nella mano, mangiando zucchero filato rosa e popcorn e facendo alcuni giochi del parco per bambini durante il loro appuntamento. Nell’ottobre 2011 i due si sono baciati in pubblico mentre facevano alcune commissioni a Hollywood. Il mese dopo hanno trascorso il loro primo Ringraziamento insieme a Parigi, dove Gosling ha raggiunto la Mendes che era in Francia per girare ‘Holy Motors’ con Kylie Minogue. La coppia ha pasteggiato con cibo argentino e vino rosso prima di visitare il famoso cimitero del Père Lachaise, dove sono sepolti Jim Morrison, Edith Piaf e Oscar Wilde. Successivamente, ha cenato vicino alla Torre Eiffel.

Le figlie

Il 12 settembre 2014 è nata la prima figlia di Eva e Ryan, Esmeralda Amada. In seguito l’attrice ha detto che, finché non si è innamorata del compagno, non desiderava diventare madre, ma poi, conoscendo Gosling, tutto è cambiato. Gosling, intervistato dalla rivista ‘Hello!’ nel 2015, ha lodato pubblicamente Mendes e ha detto che lei era la sola persona con cui doveva stare e non era in cerca di nessun’altra. Il 29 aprile 2016 è venuta al mondo la loro secondogenita, Amada Lee (Amada è il nome della nonna di Eva). Ryan Gosling e Eva Mendes danno il benvenuto alla loro seconda figlia. Nel frattempo i due sono tornati a lavorare insieme in ‘Lost River’, che ha segnato anche l’esordio alla regia di Ryan. Il film è in parte autobiografico e racconta di una madre che cresce da sola i suoi figli, alle prese con vari problemi, tra cui le difficoltà economiche. Gosling ha elogiato la compagna perché lo ha aiutato a produrre una pellicola a basso costo grazie alle sue idee e soluzioni.

L’omaggio

Ai 74esimi Golden Globe Awards, Gosling ha vinto un premio per la sua interpretazione in 'La La Land'. Eva non c’era in platea: era a casa con le bambine, come ha spiegato poi in un’intervista a Entertainment Tonight l’attore, che però, in un discorso di ringraziamento, ha ricordato e ringraziato la sua partner con parole piene di amore e gratitudine. “Mentre io ero sul set di ‘La La Land’ ballando e cantando, suonando il piano e avendo una delle esperienze professionali più belle della mia vita, la mia signora stava crescendo la nostra primogenita, mentre aspettava la seconda e nel frattempo cercava di aiutare suo fratello nella sua lotta contro il cancro – ha riconosciuto Ryan –. Se lei non si fosse presa tutto questo peso sulle spalle affinché io potessi avere questa occasione, ci sarebbe sicuramente un’altra persona qui sul palco oggi. Quindi, dolcezza mia, grazie mille. Volevo dedicare questo premio alla memoria di suo fratello Juan Carlos Mendes”.