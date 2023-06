La grande famiglia di Berlusconi: 15 nipoti e una pronipote da 5 figli. Ecco chi sono

Roma, 12 giugno 2023 – L’Italia è in lutto per Silvio Berlusconi, morto oggi all’età di 86 anni. L’imprenditore e il leader di Forza Italia lascia una famiglia numerosa, con 5 figli, ben 15 nipoti e una bisnipote. La nascita dell’ultimo nipote era stata annunciata direttamente in Parlamento nell’ottobre scorso: si trattava del secondogenito del figlio Luigi e di sua moglie Federica Fumagalli. Ecco tutti gli eredi, nati nell’arco di oltre 30 anni, dell’ex primo ministro.

Il Cavaliere ha avuto nipoti da tutti i figli: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. La nipote più grande è nata nel 1990 e a lungo non è stata nota al pubblico. Si chiama Lucrezia Vittoria Berlusconi, ed è figlia di Pier Silvio ed Emanuela Mussida. E’ grazie a lei e al suo marito americano che l’imprenditore è diventato anche bisnonno, con la nascita della piccola Olivia nel 2021. Lucrezia, inoltre, ha due fratellastri nati dall’unione con Silvia Toffanin: Lorenzo Mattia, nato nel 2010, e Sofia Valentina, nata nel 2015.

Marina, primogenita di Berlusconi, è sposata con Maurizio Vanadia, ex primo ballerino della Scala, con cui ha avuto due figli: Gabriele nel 2002 e Silvio nel 2004 – che condivide con suo nonno non solo il nome, ma anche il giorno di nascita, il 29 settembre.

Barbara Berlusconi ha cinque figli, tutti maschi, avuti da due relazioni. Alessandro ed Edoardo sono nati nel 2007 e nel 2009 dall’unione con Giorgio Valaguzza, mentre Leone (2016), Francesco Amos (2018) ed Ettore Quinto (2021) sono figli di Lorenzo Guerrieri.

Eleonora Berlusconi, a sua volta, ha regalato tre nipoti al Cav insieme al modello inglese Guy Binns. Si chiamano Riccardo, Flora e Artemisia e hanno rispettivamente 10, 7 e 4 anni. Infine, l’ultimogenito del leader di Forza Italia, Luigi, e sua moglie Federica Fumagalli, hanno due bimbi piccoli. Emanuele Silvio è nato nel 2021, mentre il suo fratellino Tommaso Fabio ha solo sei mesi.