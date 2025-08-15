Trekking d’autore in Val Martello. Nel cuore del Parco dello Stelvio la natura potente del Rio Plima

Nell’aria si percepisce un profumo particolare. La fragola è l’assoluta regina della Val Martello, la più bella tra le valli laterali della Val Venosta e letteralmente immersa nello spettacolare contesto del Parco dello Stelvio. D’inverno, a queste latitudini, si pratica sci di fondo e biathlon a livello internazionale. D’estate invece è il frutto rosso, dolcissimo e delicato, a invitare il visitatore a una pausa di gusto tra decine e decine di percorsi trekking da togliere il fiato.

Una delle escursioni più spettacolari è quella che si snoda lungo il sentiero di Gola Plima e prosegue fino al rifugio Martello. Quella del rio Plima è un’impressionante gola stretta incisa dal torrente nel corso dei millenni ai piedi del Monte Cevedale e caratterizzata da fianchi verticali levigati dell’acqua ghiacciata. Bisogna mettere in cantiere qualche ora di cammino per coprire un percorso di 8 chilometri e superare un dislivello di 550 metri per toccare quota 2.610 del ’Marteller Hütte’ nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Circondato da 15 vette oltre i tremila il rifugio domina la Val Martello dall’alto del Gruppo Ortles-Cevedale e ben si presta come punto di ristoro e pernottamento. Le specialità? Sudtirolesi ovviamente ma anche un po’ trentine visto che il vulcanico e gentilissimo gestore Bruno Nardelli arriva da quella terra e ama inserire nel menù anche delle specialità di Tridentum.

Prima però di giungere in vetta, il cammino si dipana in una natura magnifica e potente. Lasciata l’auto o abbandonato il bus al parcheggio Hintermartell, un ponte conduce a un laghetto con ’stazioni informative’ didattiche per conoscere la flora e la fauna circostante. Una breve salita, ed ecco raggiunta la prima delle quattro scenografiche installazioni in acciaio Cor-Ten. Alcuni scalini portano alla piattaforma panoramica sospesa sulle acque del Rio Plima.

Dopo un altro quarto d’ora ecco la ’Falce Panoramica’, un balcone semicircolare da cui si gode di una splendida vista sulla valle e sull’abbandonato ex Hotel Paradiso del Cevedale testimonianza del razionalismo italiano e dell’opera di Giò Ponti. Salendo attraverso il bosco, si raggiunge il ’Pulpito Panoramico’ da cui si intravede il rifugio Nino Corsi al Cevedale. Il Rio Plima si percepisce in tutta la su forza dirompente e, non distante, ecco uno scenografico ponte sospeso che si può percorrere in ogni momento dell’anno anche dopo le nevicate invernali. Una botta di adrenalina per grandi e, soprattutto, per i ragazzi.

D.Cas.