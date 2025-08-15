Amsterdam si prepara al suo compleanno 750 anni di... futuro

Il 27 ottobre Amsterdam spegnerà 750 candeline, celebrando uno dei compleanni più straordinari d’Europa. Ma cosa si festeggia esattamente? Nel 1275, un piccolo villaggio di pescatori sulle rive del fiume Amstel ottenne dal Conte Floris V il ’Toll Privilege’ ovvero l’esenzione dal pagamento del pedaggio del ponte che avrebbe cambiato per sempre il destino di questo modesto insediamento. Da ’Amster-dam’ (la diga sull’Amstel) a potenza commerciale globale, da capitale dell’Età dell’Oro olandese a metropoli creativa del XXI secolo: Amsterdam non ha mai smesso di reinventarsi, secolo dopo secolo.
Il 2025 non è solo l’anno dell’anniversario, è il momento in cui la città guarda al futuro celebrando il suo passato. Dal 27 ottobre fino al magico Amsterdam Light Festival (27 novembre - 18 gennaio) con il tema speciale ’Rituals’, ogni evento racconta la stessa storia: una città che sa trasformarsi senza perdere la sua anima. L’apertura di ’Amsterdam in Motion’ - il modello multimediale più grande del mondo - mostra proprio questo: 750 anni di evoluzione urbana in 200 metri quadrati di pura innovazione tecnologica.
L’hotel Ruby Emma occupa una posizione simbolicamente perfetta per celebrare i 750 anni di Amsterdam: sorge nell’Amstelkwartier, il quartiere più contemporaneo costruito sulle rive del fiume Amstel. Qui, dove una volta sorgeva la fabbrica del gas del XIX secolo, oggi si sviluppa un distretto residenziale e creativo all’avanguardia. L’hotel diventa così il punto di osservazione ideale per comprendere al meglio la festa. Non la celebrazione di un passato museale, ma l’ennesimo capitolo di una storia di innovazione continua. Da Ruby Emma, situata a soli 9 minuti di metro dal centro storico, si può toccare con mano il paradosso di Amsterdam: una città millenaria che guarda sempre avanti.