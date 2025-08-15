Sulle orme di St.Patrick. Un’Irlanda intima da scoprire a piedi

I cammini di pellegrinaggio irlandesi sono un suggestivo ponte di collegamento con il passato, con la natura e con il patrimonio spirituale dell’isola di smeraldo, che permette a chi li percorre di vivere un’esperienza davvero trasformativa. Per secoli queste vie hanno visto passare santi, persone devote, ma anche non credenti o in cerca di redenzione, per raggiungere un rinnovamento spirituale e la pace interiore. Snodandosi tra montagne e verdi vallate, lungo i profili delle coste o la rete dei corsi d’acqua irlandese, questi percorsi coinvolgevano i camminatori in viaggi fisici e spirituali.

Oggi i sentieri di pellegrinaggio irlandesi vengono riscoperti e cercati da chi ama un approccio lento all’incontro con un luogo, cercando momenti di riflessione, la possibilità di tenersi in forma in modo sostenibile o un’esperienza in solitudine. Il pellegrinaggio è sempre più visto come una forma di viaggio consapevole, una risposta gentile a un approccio mordi e fuggi e alla presenza costante di uno schermo davanti agli occhi.

Uno dei più iconici e perfetto per un’esperienza di due o tre giorni è il Tóchar Phádraig, lungo 35 km, nella contea di Mayo, lungo la Wild Atlantic Way, che va dalla storica abbazia di Ballintubber a Croagh Patrick, la montagna legata a San Patrizio, ma che fu un luogo sacro molto prima della sua presenza sull’isola. Ideale per chi vuole sperimentare più giorni in cammino e conosciuta come il Cammino d’Irlanda è la St Declan’s Way: si estende per 115 chilometri da Cashel, nella contea di Tipperary, parte dell’Ireland’s Ancient East, a Ardmore (Waterford), affacciata sul mare.

Un altro importante percorso è la St Patrick’s Way: The Pilgrims’ Walk, un sentiero segnalato di circa 132 chilometri, che collega i luoghi chiave della vita del santo nelle contee di Down e Armagh, in Irlanda del Nord. Partendo dal Forte di Navan - l’antica sede dei re dell’Ulster - prosegue attraverso la città di Armagh, le Mourne Mountains, la piacevole cittadina di Newcastle e la Murlough Bay Nature Reserve, prima di terminare a Downpatrick, ritenuta l’ultima dimora del santo.

Chi desidera visitare i luoghi sacri più venerati - tra cui Lough Derg, Croagh Patrick e Downpatrick - troverà seguendo i sentieri dei pellegrini un approccio spirituale e coinvolgente per viverne la particolarità e la preziosa eredità storico-culturale. Gli escursionisti possono anche raccogliere i timbri del Pilgrim Passport, un ricordo del loro viaggio e una ’prova’ della loro esperienza. Ogni altra info su www.irlanda.com