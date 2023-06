Silvio Berlusconi è morto: addio al leader di Forza Italia

Milano, 12 giugno 2023 – Silvio Berlu sconi è morto. Il fondatore e leader di Forza Italia ed ex presidente del Milan aveva 86 anni. L'ex premier era stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano da venerdì scorso, 9 giugno. Stamattina tutti i figli sono accorsi nel nosocomio in seguito a un peggioramento delle sue condizioni.

Berlusconi: la storia / L'edilizia

La carriera imprenditoriale di Berlusconi era iniziata negli Anni '70 nel campo dell'edilizia: sua l'idea di costruire Milano 2.

La televisione

Poi l'ingresso nel mondo della televisione. Negli anni '80 (erano gli anni della Milano da bere con un rapporto molto stretto con Bettino Cra xi) la sua intuizione rivoluzionò il modo di fare tv in Italia con la crescita nazionale delle televisioni private che misero fine al monopolio della Rai: Berlusconi fondò la Fininvest con il marchio del biscione (l'attuale Mediaset). Un vero impero televisivo: negli studi di Cologno sono passati tutti gli artisti che hanno fatto la storia della tv in Italia. Soprattutto un modo diverso di fare tv che ha inciso molto anche nel costume stesso del nostro Paese.

La politica

Poi c'è ovviamente la lunga parentesi politica. Nel 1994 fondò Forza Italia (al suo fianco Marcello Dell'Utri e Gianni Letta) e il Paese, ancora scosso dalla rivoluzione di Mani Pulite, assistette alla sua discesa in campo con il famoso video recapitato alle tv. Nello stesso anno Berlusconi venne eletto in Parlamento, vinse le elezioni e divenne presidente del Consiglio.

Le vicende giudiziarie

Dopo la discesa in politica per Silvio iniziarono anche le vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto in non meno di 20 procedimenti. Nel 2013 la condanna definitiva nel cosiddetto processo Mediaset e nello stesso anno il Senato votò la decadenza dalla carica di senatore. Negli annali di Mani Pulite resterà l'avviso di garanzia che la Procura di Milano gli recapitò mentre presiedeva il G7 a Napoli.

Il Milan

Non si può non parlare del calcio. Al nome di Berlusconi è legata l'epopea del grande Milan di Arrigo Sacchi. Il Milan, di Gullit, Van Ba st en, Ancelotti, Paolo Maldini e tanti altri. Il Milan che dettava legge in Italia e in Europa. Iconiche sono diventate le immagini del Cavaliere che arrivata in elicottero a Milanello. Adesso con il fido Adriano Galliani, Berlusconi era impegnato nel Monza che sta lottando per la promozione in serie A.

I giornali

Fu anche editore, Silvio Berlusconi. Divenne proprietario del Giornale, il quotidiano fondato da Indro Montanelli che proprio in contrasto con Silvio lasciò il giornale per fondare La Voce. La proprietà del Giornale venne poi passata al fratello Paolo.

La vita privata

La vita privata dell'ex presidente del Consiglio è stata per più di vent'anni sotto i riflettori: basti pensare al divorzio glamour con la seconda moglie Veronica Lario (sposata nel 1990). Cinque i figli: Marina, Pier Silvio (nati dal matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall'Oglio dalla quale divorziò nel 1990), Barbara, Eleonora e Luigi ai quali adesso spetta di raccoglierne l'eredità e di gestire un immenso patrimonio.