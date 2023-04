Cos’è la leucemia mielomonocitica cronica: sintomi, cure e gravità della malattia di Berlusconi

Milano, 6 aprile 2023 – Leucemia mielomonocitica cronica. E’ la diagnosi riportata nel bollettino medico del San Raffaele che descrive le condizioni cliniche di Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva da due giorni con i sintomi di una polmonite.

L’infezione polmonare è il motivo per cui l’ex premier è arrivato in ospedale ma l’”evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui è portatore da tempo”. Da tempo dunque Berlusconi soffre di una malattia del sangue resa nota solo oggi. Di cosa si tratta?

La leucemia mielomonocitica cronaca (LMMC) fa parte delle sindromi mielodisplastico-mieloproliferative. Ha un'incidenza annuale stimata in 1,0 ogni 100.000 persone ed è caratterizzata dall’aumento dei monociti, una classe specifica di globuli bianchi. Solitamente compare negli anziani.

Della LMMC esistono una forma displastica con anemia e neutropenia e una proliferativa (neoplastica) con un numero elevato di globuli bianchi. E’ comunque sempre presente un eccesso di monociti nel sangue e nel midollo e un numero variabile di cellule immature, i "blasti" (fonte AiL).

Sintomi

Secondo quanto riportato dal Manuale MSD, i soggetti attraversano una fase in cui presentano “sintomi aspecifici” come stanchezza, perdita di appetito e di peso. “Con la progressione della malattia, i linfonodi e la milza si ingrossano e possono comparire pallore ed ecchimosi o facilità al sanguinamento”.

Quanto è grave?

La gravità e dunque la prognosi di questa malattia dipende da diversi valori, come emocromo, il numero dei blasti, il valore dei globuli bianchi, la citogenetica e, più recentemente, la mutazione in alcuni geni specifici come l’ASXL1. Ci sono possibilità che la forma cronica si tramuti in una acuta, molto più grave. Al momento per Berlusconi questa seconda eventualità è stata esclusa.

Esistono cure?

La strada più efficace per trattare la malattia è quella del trapianto di cellule staminali da donatore, che generalmente si effettua nelle forme più serie e dopo una fase di chemioterapia, cosiddetta di contenimento.

Ma non sempre le condizioni e l'età del paziente consentono il trapianto, e questo potrebbe essere il caso di Berlusconi. Serve comunque un donatore compatibile che solitamente viene cercato all’interno della famiglia.

Per quanto riguarda le cure farmacologiche, “nei casi ad alto rischio non candidabili a trapianto può essere impiegata l'azacitidina e, nei casi proliferativi, l'idrossiurea per controllare la conta dei globuli bianchi” (AIL). Altri chemioterapici somministrabili oralmente sono l'”etoposide, la 6-mercaptopurina e il busulfano”. Per l'anemia nei pazienti a basso rischio può essere utilizzata l'eritropoietina.

Perché la polmonite?

La leucemia mielomonocitica è una condizione che debilita il sistema immunitario. Ecco perché i pazienti che ne sono affetti incorrono con maggiore probabilità in altre patologie secondarie, infezioni spesso, anche polmonari, come successo a Berlusconi.