Olimpiadi Parigi 2024, Salvini: “Squallido offendere miliardi di cristiani”

Roma, 27 luglio 2024 - Matteo Salvini attacca la cerimonia inaugurale di Parigi 2024. “Aprire le Olimpiadi offendendo miliardi di Cristiani nel mondo è stato davvero un pessimo inizio, cari francesi. Chi vuole rispetto, porti rispetto. Squallidi”. Così sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il riferimento è alla parodia in chiave queer dell’Ultima cena’ di Leonardo da Vinci, il confronto è postato nella foto, lo scatto si riferisce a un momento della cerimonia inaugurale di ieri dei Giochi di Parigi2024, dove artisti Lgbtq+ sono disposti lungo un tavolo con una drag queen nel ruolo di Dj al centro proprio come nel capolavoro di Leonardo.

Ira di Salvini e dei vescovi francesi per la parodia in versione queer dell'Ultima Cena di Leonardo

Ironizza sui suoi profili social Nicola Procaccini, eurodeputato e capodelegazione FdI: “Mi è piaciuta molto la cerimonia del Gay Pride. Sapete quando è prevista quella delle Olimpiadi?”.

Sul paragone blasfemo anche l’ira dei vescovi francesi: “La cerimonia di apertura proposta dal Comitato organizzativo dei Giochi Olimpici purtroppo prevedeva scene di derisione e di scherno del cristianesimo, che deploriamo profondamente”, sostengono, facendo proprio riferimento alla parodia dell’Ultima cena di Leonardo in cui il Cristo viene sostituito da una donna obesa, mentre figure queer e trans (anche un bambino) raffigurano i suoi apostoli. “Pensiamo a tutti i cristiani di tutti i Continenti che sono rimasti feriti dall’eccesso e dalla provocazione di certe scene. Vogliamo che capiscano che la celebrazione olimpica va ben oltre i pregiudizi ideologici di alcuni artisti”, sottolineano. “Crediamo che i valori e i principi espressi e diffusi dallo sport e dalle Olimpiadi - scrivono ancora i vescovi - contribuiscano a questo bisogno di unità e di fraternità di cui il nostro mondo ha tanto bisogno, nel rispetto delle convinzioni di tutti, attorno allo sport che ci unisce e per poter promuovere la pace delle nazioni e dei cuori. Lo sport è una meravigliosa attività umana e i giochi Olimpici sono un movimento al servizio di questa realtà di unità e fraternità umana”, concludono.

Ma c’è un precedente, che ha provocato polemiche ancora prima dell’inizio dei Giochi olimpici. Era aprile e il vicepremier Antonio Tajani tuonò contro quello che è passato come il ‘photoshop alla storia’, la croce cristiana che sui manifesti di Parigi 2024 sparisce dalla cupola della chiesa dei Des Invalides. Per Tajani questa “non è laicità, è stupidità. Non possiamo rinunciare alla nostra identità”.

E si è scagliato contro la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi anche il premier conservatore ungherese Viktor Orban. Che definisce lo spettacololungo la Senna una nuova dimostrazione della “debolezza e della disintegrazione dell’Occidente”, commenti che sembrano riecheggiare quelli in arrivo da Mosca. Secondo Orban, la scena delle drag queen associate all’Ultima cena di Gesù sono l’incarnazione del “vuoto” dell’Occidente. “Hanno gradualmente perso i loro legami metafisici con Dio, la patria e la famiglia’’, ha detto il premier ungherese parlando durante una visita all’università di Baile Tusnad, nella Transilvania rumena, dove vive una consistente comunità ungherese, con la conseguenza dell’”assenza di moralità pubblica, come avete visto se avete guardato la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici ieri”.