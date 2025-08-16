Trump-Putin ultime notizie, dall’Alaska nessun accordo. Il presidente Usa: “Ora spetta a Zelensky e agli europei”

Roma, 16 agosto 2025 – Colloqui utili, costruttivi, caratterizzati da grande rispetto. E anche nuove intese e affari da raggiungere e far ripartire. Ma di una pace in arrivo tra la Russia e l'Ucraina ancora nessuna traccia. E' questo il bilancio che gli stessi Donald Trump e Vladimir Putin, nelle dichiarazioni congiunte post-summit, fanno delle 3 ore di colloqui avvenuti ad Anchorage, in Alaska. "Non c'è accordo finché non c'è un accordo", ha scandito Donald Trump davanti ai giornalisti. Un modo indiretto per ammettere che oggi quella pace tanto desiderata non è stata raggiunta. Nessun cessate il fuoco.
“Ora spetta a Zelensky e agli europei”, ha detto Trump alla fine del vertice. Ma il leader ucraino non ha ancora rilasciato dichiarazioni.
Sono passate più di tre ore da quando i presidenti Putin e Trump si sono salutati ponendo fine al bilaterale del vertice in Alaska, ma da Kiev non c'e' stata ancora nessuna reazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, non ha ancora commentato pubblicamente le dichiarazione dei due leader. Trump, dopo la videochiamata di mercoledi', aveva promesso che la sua prima telefonata dopo i colloqui in Alaska sarebbe stata proprio al leader ucraino. Nel frattempo, a Fox News, subito dopo i colloqui, Trump ha esortato Zelensky a "fare l'accordo".
Dopo l'incontro con Vladimir Putin, Donald Trump ha detto che "ora spetta a Zelensky e agli europei" senza tuttavia precisare in che senso. "Sta veramente a Zelensky adesso", ha detto il presidente in un'intervista a Fox news dopo aver ribadito però che con il leader del Cremlino non è arrivato ad un accordo.