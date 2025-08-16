Trump-Putin ultime notizie, dall’Alaska nessun accordo. Il presidente Usa: “Ora spetta a Zelensky e agli europei”

Roma, 16 agosto 2025 – Colloqui utili, costruttivi, caratterizzati da grande rispetto. E anche nuove intese e affari da raggiungere e far ripartire. Ma di una pace in arrivo tra la Russia e l'Ucraina ancora nessuna traccia. E' questo il bilancio che gli stessi Donald Trump e Vladimir Putin, nelle dichiarazioni congiunte post-summit, fanno delle 3 ore di colloqui avvenuti ad Anchorage, in Alaska. "Non c'è accordo finché non c'è un accordo", ha scandito Donald Trump davanti ai giornalisti. Un modo indiretto per ammettere che oggi quella pace tanto desiderata non è stata raggiunta. Nessun cessate il fuoco.

“Ora spetta a Zelensky e agli europei”, ha detto Trump alla fine del vertice. Ma il leader ucraino non ha ancora rilasciato dichiarazioni.

Donald Trump e Vladimir Putin al vertice in Alaska

