La Caporetto di Trump, destinata a pesare su tutti noi

Roma, 16 agosto 2025 – La montagna ha partorito meno di un topolino, almeno per quanto riguarda l’Ucraina, con un presidente Usa che, come se fosse Ponzio Pilato, se ne lava le mani. Per il resto, Donald Trump ha dimostrato, una volta per tutte, di essere molto più interessato al rapporto con il presidente Vladimir Putin che a quello con l’Occidente e totalmente inadeguato ai compiti e alle responsabilità proprie di un presidente americano. L’incontro di ieri in Alaska verrà ricordato come il punto più basso della storia americana e con un danno reputazione non solo per quello che è successo, ossia ospitare un dittatore, che sta uccidendo migliaia di civili, ma anche come è successo. Per poi non concludere assolutamente nulla. Tre ore di confronto, dove sicuramente si è parlato anche di affari, anche se le due parti non lo hanno certo voluto fare sapere, appena 12 minuti di conferenza, dove Trump non ha accettato domande a raffica, come va di solito, perché sapeva che non sarebbe stato in grado di rispondere.

Donald Trump e Vladimir Putin in conferenza stampa

Lo ha accolto con espressione quasi adorante, nonostante Putin si sia anche preso il gusto di farlo aspettare. Il faccia a faccia si è svolto con due delegazioni dove i russi hanno schierato i loro elementi migliori, che conoscono gli americani molto bene e dove Trump è arrivato, al contrario, con diplomatici di scarsa esperienza, anche perché quelli in grado di preparare una mediazione del genere li ha mandati via mesi fa dal Dipartimento di Stato. La durata indica che sull’Ucraina la Russia non arretra di un millimetro. Il presidente Putin ha capito perfettamente che a Trump la pace, giusta o meno che sia, interessa fino a un certo punto e c’è da essere sicuri che continuerà fino a quando non sarà costretto a smettere non dal presidente Trump, ma dalla situazione economica del Paese, che diventa molto delicata mese dopo mese. Ma, anche qui, il tycoon potrebbe venire in suo aiuto. Con un secondo incontro che potrebbe avvenire a breve, forse addirittura a Mosca, difficilmente il presidente imporrà sanzioni su quello che ormai è un partner in crime.

Per l’Ucraina si avvicinano tempi molto difficili. L’Unione Europea deve capire che questo presidente americano è un problema e che, con le sue decisioni, procurerà danni a un ordine mondiale che saranno molto difficili da ripianare.

L’unico che festeggia è Vladimir Putin. Per lui è una vittoria piena. È di nuovo riconosciuto come il leader di una grande potenza (anche se non lo è più) e da stanotte sa di poter fare quello che vuole.