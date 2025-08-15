La rosa tatuata

Sempre in evoluzione, ma fedele a se stessa. Orietta Berti, icona della canzone italiana, ha di nuovo centrato l’obiettivo con Cabaret – il singolo targato Time Records – disponibile in radio, negli store digitali e su tutte le piattaforme streaming. Al suo fianco Fabio Rovazzi e i FuckYourClique, tra i gruppi più irriverenti della urban contemporanea. Tre pianeti musicali diversi, tre generazioni che si uniscono. "Ho sempre cercato di cambiare e sperimentare senza stravolgere la mia personalità", racconta. Nella clip del brano, ambientata nel Far West, l’usignolo di Cavriago – soprannome con cui viene spesso identificata– Orietta appare vestita da chiromante. "Stiamo avendo tante soddisfazioni – prosegue –, anche il video sui social sta andando molto bene".

Ma è vero che si è fatta fare un tatuaggio? "(Ride) Sì, sono stati i FuckYourClique perché quando li ho presentati a ’Verissimo’ – eravamo ospiti di Silvia Toffanin – mi sono sbagliata e li ho chiamati FuckYourLike. Allora mi hanno tatuato sul braccio il loro nome. Peccato, però, che fosse una sorta di adesivo e dopo soltanto 22 giorni si è cancellato. Era bellissimo, è piaciuto tanto pure alle mie nipotine. Mi chiedevano sempre di vederlo, stupite che la nonna avesse un tatuaggio. Chissà, in futuro potrei decidere di farne uno permanente, magari una rosa, anche se mi frena un po’ la paura di sentire dolore".

Come trascorrerà il Ferragosto? "Lavorando. L’estate è una stagione impegnativa per noi artisti. Stasera terrò un concerto in Sicilia, a Pachino".

Sarà nella patria dei pomodorini... le piace cucinare? "Sì, ma da quando ho fatto Celebrity Masterchef odio le pentole! Ci venivano a prendere la mattina prestissimo per organizzare la trasmissione ed è stato piuttosto stressante. Il mio piatto forte è il ragù all’emiliana. Lo preparo spesso, lo metto nei barattoli e lo regalo agli amici. Anche i giudici di MasterChef apprezzavano. Pensi che con il mio ragù facevano la scarpetta!".

Lei e suo marito Osvaldo rappresentate un esempio, sempre più raro, di coppia inossidabile. Qual è il vostro segreto? "Siamo molto diversi e litighiamo spessissimo. Lui è del Capricorno, permaloso, taciturno, ma quando dice una cosa è quella e bisogna stare attenti. Io invece sono una Gemelli, chiacchierona e sempre in movimento. È una guerra continua, ma nel tempo abbiamo imparato a essere elastici. Forse sono proprio le differenze a tenerci insieme, ormai da più di 60 anni. Ci siamo conosciuti giovanissimi a una festa di paese e rivisti a casa dei miei genitori, come si usava all’epoca. Osvaldo all’inizio fece un po’ il prezioso, disse che non aveva tempo di venirmi a trovare. Poi finalmente si decise ed eccoci ancora qua!".

Che rapporto ha con i social? "Mio figlio minore cura la mia immagine sul web, se devo contattare qualcuno per motivi di lavoro utilizzo i messaggi, ma con gli amici mi piace parlare a voce".

Si dice sia una grandissima collezionista. "Confermo. Bambole, acquasantiere, borse e vasi. Ormai la nostra casa, a Montecchio Emilia, sembra la bottega di un rigattiere. La mia collezione preferita è quella delle acquasantiere, in particolare se del ’700. Di recente ne ho scovate altre due, ma non so più dove metterle! Ho sempre amato l’antiquariato, una passione che condivido con Osvaldo".

Progetti futuri? "Sto lavorando a un disco per i 60 anni di carriera che uscirà entro Natale. Concerti a parte, fino a metà ottobre sarò quindi in sala di incisione".

Nella sua famiglia tutti i nomi iniziano con la lettera O. C’é un motivo particolare? "Mia mamma si chiamava Anna, ma si faceva chiamare Olga. Mia suocera Odilla, mio nonno Oreste e mio zio Olivìero. La tradizione è andata avanti con le mie nipotine, Olivia e Ottavia. Quando nacque il primogenito lo chiamai Omar perché avevo conosciuto Omar Sharif, che fu molto gentile con mio marito e me e ne rimasi colpita. Otis, il secondo figlio, si chiama così in onore di Otis Redding. Prima della sua nascita, mentre andavo a Milano con Osvaldo per ricevere un disco d’oro avemmo un brutto incidente d’auto da cui, per fortuna, uscimmo illesi. Alla radio stavano suonando una canzone di Redding, morto anni prima in un disastro areo. Ho sempre pensato che sia stato lui a salvarci".