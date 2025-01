L'eyeliner color rame, per illuminare lo sguardo in modo sofisticato e versatile

Sono i piccoli dettagli a fare la differenza. E una recente dimostrazione, in tal senso, è stata data da Kate Winslet sul red carpet di Hollywood, dove ha incantato tutti con un eyeliner metallico color rame. Questo accorgimento, applicato sopra una base di smokey eye morbido e neutro e sapientemente posizionato lungo l'attaccatura interna dell'occhio, ha creato un contrasto delicato, ma deciso, con i suoi occhi chiari, esaltandone la brillantezza e l’intensità. Un tocco semplice, ma d’effetto, che ha catturato subito l'attenzione. Una scelta estetica che, a quanto si è visto anche in altre occasioni mondane, è stata adottata pure da Rihanna, Gigi Hadid, Kendall Jenner e Zendaya.

Come usare l’eyeliner ramato

La make-up artist Lisa Eldridge, che lavora spesso con Kate Winslet, sottolinea come questa tonalità sia ideale per definire lo sguardo senza risultare troppo pesante. “Non è mai troppo scuro, è perfetto per gli occhi azzurri ma funziona bene su tutti i colori degli occhi” ha affermato la professionista. Per utilizzarlo al meglio, è consigliato applicarlo in modo delicato lungo l'attaccatura delle ciglia superiori, creando un effetto sfumato che non risulti troppo marcato. Questa tecnica permette di aggiungere un tocco di colore senza appesantire lo sguardo, rendendolo più naturale ma allo stesso tempo intenso. Per un effetto fresco e aperto, è possibile utilizzare l'eyeliner rame anche nell’angolo interno dell'occhio, un trucco che aiuta a ingrandire lo sguardo, mantenendolo comunque discreto. Quando si utilizza questo tipo di eyeliner, è ideale abbinarlo a ombretti nelle tonalità neutre, come marroni, beige o tortora, per creare un equilibrio armonioso. Per un look più audace, si può combinare con colori caldi, come il bronzo, per aggiungere maggiore intensità.

Consigli su make-up e abbinamenti

L'eyeliner color rame si completa perfettamente con una mascara volumizzante, che mette in risalto le ciglia senza oscurare il pezzo forte. Se si vuole un effetto più definito, si può optare per una formula liquida o in gel, che garantisce una maggiore precisione e durata. Le sopracciglia, se necessario, possono essere leggermente riempite per un effetto ordinato e definito. Per le labbra, un rossetto nude o un gloss trasparente mantiene l’insieme armonioso e adatto a qualsiasi occasione quotidiana. È opportuno mantenere una base leggera sul viso, magari utilizzando una BB cream o un fondotinta leggero e trasparente, dal finish naturale, per uniformare l’incarnato senza appesantirlo, aggiungendo eventualmente un po’ di blush nelle tonalità pesca o rosa chiaro.