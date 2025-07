Amici, Veronica Peparini torna fra i professori

Roma, 28 luglio 2025 – L’avventura di Deborah Lettieri in veste di insegnante di Amici di Maria De Filippi è durata una sola stagione. Giusto il tempo di sostituire Veronica Peparini, impegnata nella gestione della maternità. Una delle tre cattedre di danza, l’unica libera viste le conferme della veterana Alessandra Celentano e dell’altra certezza Emanuel Lo, tornerà infatti proprio a Veronica Peparini. Che nella prossima edizione del talent show di Canale 5 sarà di nuovo professoressa di danza. E prevedibilmente al centro di numerose discussioni con Alessandra Celentano. Altro aspetto che condivide con la stessa Deborah Lettieri.

La quale alla fine dell’ultima edizione di Amici aveva salutato così il pubblico: “Come si fa a riassumere in poche parole un esperienza lunga otto mesi? Io non ci riesco. Soprattutto quando è un esperienza totalmente nuova, così intensa da stravolgere la vita — non solo quella professionale. Allora dico solo: GRAZIE. Ai ragazzi, con i loro viaggi travolgenti, pieni di arte, sfide, bellezza, domande. Loro sono l’energia viva di questo piccolo grande mondo. A tutti i colleghi, ma un grazie speciale ad Anna, sostegno dal primo istante e presenza fondamentale durante il serale. A chi lavora ogni giorno con passione: davanti e dietro le telecamere, in scena e nel dietro le quinte, visibile e invisibile. Tutto questo è possibile solo se ogni ingranaggio si muove in armonia, sotto la guida di chi tiene insieme tutto con professionalità e visione. Grazie al pubblico: a chi ha sostenuto, a chi ha criticato, a chi ha semplicemente ascoltato in silenzio e compreso le emozioni degli altri. Non taggo nessuno: dimenticare anche una sola persona sarebbe un torto. Grazie a Fascino, grazie a Mediaset, e ovviamente grazie a Maria. Per la fiducia dal primo istante. Per avermi permesso di essere me stessa, con le mie idee, il mio linguaggio, la mia visione. Per aver creato un’opportunità di formazione artistica unica in Italia. Solo chi sa vedere in profondità può costruire uno spazio così umano, vero e potente. Amici è un mondo dove si accendono passioni, si incontrano talenti, si costruiscono nuovi inizi. Un esperienza che porta con sé la forza di un futuro ancora tutto da scrivere. Grazie. Merci. Thank you”.

Un post sui social network che ha avuto sin da subito il sapore dell’addio. E ora ecco la quasi ufficialità: Veronica Peparini prenderà il posto di Deborah Lettieri fra i professori di Amici. Una professionista pazzesca per una professionista pazzesca. E scusate se è poco.