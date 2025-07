Destiny’s Child, la reunion al concerto di Beyoncé: Queen B come i fratelli Gallagher degli Oasis

Roma, 28 luglio 2025 – Il 2025 sarà probabilmente ricordato nell’ambito musicale delle reunion per aver riportato i fratelli Gallagher di nuovo insieme sul palco. Gli Oasis, però, non sono l’unico gruppo ad essere tornato insieme sulle scene a distanza di anni dallo scioglimento. Nel corso della tappa finale del suo tour, Beyoncé si è, infatti, fatta accompagnare da due ospiti di eccezione: Kelly Rowland e Michelle Williams che, con lei, erano le Destiny’s Child.

L’evento

Il concerto del 26 luglio all’Allegiant Stadium di Las Vegas ha rappresentato la tappa finale del ‘Cowboy Carter Tour’ di Beyoncè. Una tournée di 32 date, iniziata lo scorso 28 aprile, che in tre mesi ha toccato nove diverse città, quattro stati e due continenti.

Beyoncé Giselle Knowles tra Kelly Rowland ( a destra) e Michelle Williams

Per la chiusura di un progetto così ambizioso era necessario puntare su un finale scoppiettante e, per questo, Beyoncè Knowles ha deciso di riportare sul palco le Destiny’s Child, il gruppo di cui faceva parte e che – per primo – le ha regalato la notorietà.

È così che Queen B, completamente vestita in gold, si è fatta accompagnare sul palco da Kelly Rowland e Michelle Williams (anche loro in outfit tutti dorati) che hanno cantato insieme a lei. Il trio si è esibito in un breve medley che ha ripercorso alcuni dei maggiori successi della band al femminile: ‘Bootylicious’, ‘Energy’ e l’immancabile ‘Lose My Breath’.

La storia del gruppo

Le Destiny’s Child hanno mosso i primi passi nel 1990 ma il grande successo è arrivato per loro tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000.

Proprio all’inizio del nuovo millennio, infatti, le tre componenti hanno inciso il brano ‘Indipendent Women’ che ha fatto da colonna sonora al film ‘Charlie’s Angels’ e si è rivelato un grande successo.

Nel 2001 esce ‘Survivor’ album-fenomeno del trio che prende il nome da uno dei singoli del disco e che catapulta il gruppo nell’Olimpo degli artisti. Da allora parte, infatti, ufficialmente la carriera della girl band che le porta a vendere circa 60 milioni di dischi. Il gruppo si scioglie, però, nel 2006 quando le componenti iniziano la loro carriera da soliste.

Le altre reunion

Le Destiny’s Child si sono riunite per la prima volta nel 2013 per l’half-time show del Super Bowl. Una seconda reunion è arrivata nel 2018 al Coachella, quando Beyoncé – main performer dell’evento – ha voluto le sue colleghe con lei sul palco. Quella di Las Vegas è, dunque, la terza reunion ufficiale della band al femminile.