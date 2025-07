Bella, bionda e finta: Guess lancia la modella creata dall’AI. Anni di battaglie buttate nel cestino?

Londra, 28 luglio 2025 – Tramonta (o quasi) l’era di Photoshop, ed ecco che nella moda entra prepotentemente l’intelligenza artificiale. Il caso di Guess non è il primo in assoluto ma è forse il primo a fare davvero rumore, visto il peso internazionale del brand. Mentre cresce il movimento che un pruomuove un ritorno al naturale, con attrici e vip che abbandonano i filtri per mostrare il bello di rughe e cellulite, la mossa del noto marchio statunitense va in controtendenza.

Nell'edizione cartacea di Vogue di agosto, protagonista di una pubblicità di Guess è una modella bionda che indossa un abito lungo a righe e una tutina a fiori. Naso alla francese, bocca carnosa, capelli mossi e morbidi, la freschezza di un adolescente: è talmente bella da sembrare finta. E in effetti lo è. Per coloro a cui non fosse sorto il dubbio, una mini didascalia in basso a destra spiega che lo spot è stato creato grazie a un software di AI.

La pagine pubblicitaria è stata realizzata dall’agenzia Seraphinne Vallora; le titolari Valentina Gozalez e Andreea Petrescu hanno raccontato alla BBC di aver risposto a una domanda specifica di Paul Marciano, co-fondatore Guess, che chiedeva proprio di usare l’intelligenza artificiale. “Abbiamo creato 10 bozze di modelli per lui e lui ha selezionato una donna mora e una bionda che abbiamo poi sviluppato ulteriormente”. Il processo creativo può richiedere anche un mese e un compenso a 6 zeri da parte del committente, hanno dichiarato le due imprenditrici. Alla fine è stato scelto il modello Barbie.

La trovata ha sollevato un vespaio di polemiche tanto che Vogue si è affrettata a precisare

che non si è trattato di una decisione editoriale del magazine. Ricorrere all’AI è segno di “pigrizia” e volgarità”, ha commentato la modella curvy Felicity Hayward, citata da BBC. La super top boccia la campagna di Guess come “inquietante” se “non spaventosa” perché potrebbe mettere a repentaglio anni di battaglie per la body positivity e l’inclusività nella moda.

Dal 2010 in effetti il settore si è evoluto verso una maggiore integrazione della diversità. Pensiamo alla consacrazione di Valentina Sampaio, la prima modella apertamente transgender a sfilare per Victoria's Secret. Halima Aden è stata la prima modella con l'hijab, e che dire del successo di Ashley Graham, icona plus size? Venticinque anni di progressi rischiano davvero di finire nel cestino?

E poi l’annosa questione: l’Ai ruba il lavoro ai professionisti? Seraphinne Vallora sostiene di aver assunto fotografi e modelle per la pubblicità Guess. “La gente può pensare che l'intelligenza artificiale sostituirà i posti di lavoro, ma in realtà è come qualsiasi altro strumento nel settore del design e crea posti di lavoro, perché queste immagini sono guidate dall'intelligenza artificiale ma realizzate da esseri umani, creativi e designer”.