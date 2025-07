Tale & Quale Show 2025, chi sono i concorrenti

Roma, 28 luglio 2025 – Chi parteciperà a Tale & Quale Show 2025? Il talent show condotto da Carlo Conti su Raiuno è una delle punte di diamante del palinsesto Rai e lo sarà anche della prossima stagione televisiva.

A dare l’elenco ufficiale dei concorrenti è stato, come è ormai consuetudine, lo stesso Carlo Conti attraverso un post sui social network. I concorrenti di Tale & Quale Show 2025 sono Gianni Ippoliti, Antonella Fiordelisi, Le Donatella, Pamela Petrarolo, Tony Maiello, Carmen Di Pietro, Samuele Cavallo, Marina Valdemoro Maino, Beppe Quintale e il duo Flavio Insinna & Gabriele Cirilli.

Da notare, quindi, come la quota trash ed evidentemente portatrice di performance che offriranno manifestamente il fianco al giudizio negativo di pubblico e super giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi sia in aumento: Carmen Di Pietro, Gianni Ippoliti e la coppia Insinna-Cirilli non possono di certo essere considerati all’altezza di un vero talent show musicale.

Bene le Donatella, l’attore, cantante e ballerino Samuele Cavallo, Marina Valdemaro Maino – quest’ultima è la “quota social” di questa edizione, un po’ come lo è stata la bravissima Giulia Penna in quella passata. Tony Maiello rappresenta invece la “quota cantautore”. Antonella Fiordelisi quella di “professionista dei reality show”, il che di certo non depone a proprio favore visto che dopo il Grande Fratello e Pechino Express non è si è fatta notare per null’altro. Pamela Petrarolo e Beppe Quintale sono vecchie conoscenze del mondo televisivo – la prima recentemente ha rinverdito i fasti di Non è la Rai partecipando al Grande Fratello -: saranno pronti per questa nuova era?