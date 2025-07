Martina Ceretti dopo lo scandalo degli audio di Raoul Bova è sparita da Instagram, ma su TikTok rimane

Milano, 28 luglio 2025 - Martina Ceretti è introvabile. Perlomeno su Instagram. Come darle torto? D’altro canto, dopo la pubblicazione online da parte di Fabrizio Corona degli audio indirizzati a lei da Raoul Bova, sarebbe difficile anche solo immaginare di poter avere una vita social tranquilla con scambi d’opinione sereni. Da qui la necessità di mettere perlomeno in pausa la sua permanenza su Instagram. Quella su TikTok invece è rimasta immutata, anche se il profilo ora è privato e questo significa che deve essere la stessa Martina Ceretti ad approvare ogni richiesta di accesso.

La motivazione alla base di questa diversificazione è chiara: Instagram è un social network nel quale regna il dibattito, spesso anche cattivo e con commenti che travalicano il limite della civiltà, mentre TikTok è una sorta di vetrina. Altra questione: l’età dell’audience. Il pubblico di TikTok è molto più giovane, e quindi teoricamente molto meno incline alla gogna mediatica, rispetto a quello di Instagram.

Se, quindi, da un lato rinunciare temporaneamente - non è infatti ancora chiaro se si tratti di una, più probabile, sospensione momentanea dell’account in attesa che le acque si siano calmate o di una cancellazione dal social network - rischia di portare con sè degli svantaggi dal punto di vista lavorativo, dall’altro senza dubbio contribuisce a fare in modo che i leoni da tastiera vari ed eventuali non si possano sfogare con la diretta interessata di questo quadrilatero del gossip.

Ma chi è Martina Ceretti? Le 23enne è nata a Roma, ha studiato Filosofia all’università a Milano e ha sempre coltivato il sogno di diventare attrice. Da quando aveva 18 anni, però, svolge qualche lavoro come modella per l’agenzia Fashion Model di Milano. Su TikTok si può trovare un video nel quale le veniva proprio dato un consiglio in merito all’agenzia da contattare per lavorare in questo settore.