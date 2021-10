Per chi in una vacanza cerca soprattutto quiete e ritmi lenti, il sito di affitto chalet OVO Network ha stilato la classifica delle mete europee più tranquille. Consigli ideali per una fuga autunnale a prova di stress, oppure da aggiungere alla lista dei desideri per le prossime vacanze primaverili ed estive alla larga dalla folla. La graduatoria è composta da piccole località, alcune famose, altre ancora fuori dai radar, messe in fila valutando vari fattori: la densità della popolazione, la qualità dell'aria (più è pulita meno ci sono traffico e confusione), la popolarità in base alle ricerche su Google negli ultimi anni, la disponibilità di hotel, terme e spa, perché niente fa relax come un centro benessere.



Tirate le somme con questi criteri, prima in classifica svetta Zahara de la Sierra, un suggestivo borgo sulle alture dell'Andalusia, che guida anche la sottocategoria delle mete di montagna davanti a Gruyères in Svizzera (che è anche seconda assoluta), Bled in Slovenia, Cortina d'Ampezzo e Monte Isola in Italia. L'isola di Hvar in Croazia è la testa di serie nella sezione "località di mare" davanti a Le Bois-Plage-en-Ré in Francia, Sopot in Polonia, Tavira in Portogallo e Whitby in Inghilterra. Sotto la voce "borghi di campagna" ecco invece la pittoresca Eguisheim in Francia, Chipping Campden in Inghilterra, Riquewihr in Francia, Óbidos in Portogallo e Corinaldo nelle Marche.



Nella gallery potete ammirare le 10 mete valutate come le più tranquille d'Europa, qui potete vedere la classifica completa.

© Riproduzione riservata