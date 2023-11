Chi è Daniela Ioia, l’attrice di ‘Un Posto al Sole’ e ‘Mare Fuori’

Roma, 20 novembre 2023 – Di recente, nel racconto della soap ‘Un Posto al Sole’, il pubblico è rimasto col fiato sospeso per le sorti di un personaggio arrivato relativamente da poco tempo, nella fiction, ma entrato subito nel cuore degli spettatori. Si tratta di Rosa Picariello (Daniela Ioia), rimasta ferita in un agguato che voleva colpire il suo ex compagno, Damiano Renda (Luigi Miele), in quel momento abbracciato poco distante con il piccolo Manuel (Manuel D’Angelo), il loro figlioletto. Rosa ha visto i malviventi mentre si avvicinavano in scooter a Damiano e a Manuel e, nel giro di pochi secondi, cercando di proteggere il suo ex e il loro bambino, è finita nel mirino dei criminali. Questi ultimi hanno sparato con l’intento di colpire Damiano. Nelle puntate attualmente in onda di ‘Un Posto al Sole’, Rosa è ancora ricoverata in ospedale, ma fortunatamente si è salvata. Molti spettatori e addetti ai lavori si sono complimentati con la performance dell'attrice Daniela Ioia, che presta il volto al personaggio della Picariello. Daniela Ioia Ioia è nata nel 1984, a Napoli, e ha già alle spalle numerose esperienze maturate tra televisione, teatro e cinema. L’attrice aveva già lavorato a ‘Un Posto al Sole’ nel 2015. Ma si è conquistata una presenza continuativa, nella soap partenopea, a partire dalla stagione 2022, per l’appunto con il personaggio di Rosa. Nel 2019 Ioia ha recitato in ‘Gomorra 4’ e, nel 2021, in ‘Gomorra 5’ ricoprendo le vesti di Tiziana Palumbo, determinata, agguerrita e ambiziosa, una sorta di alter ego femminile di Gennaro Genny Savastano (Salvatore Esposito). Nel 2020 è stata nel cast de ‘I bastardi di Pizzofalcone’ (era Gianna, l’amica di Manù, ovvero Raffaella Di Caprio). Nel 2022 l’abbiamo vista in ‘Mare Fuori 3’ nei panni di Elena, la mamma di Silvia (interpretata da Clotilde Esposito). Per quanto riguarda il grande schermo, nel 2014 Daniela Ioia ha lavorato ne ‘La legge è uguale per tutti… forse’ diretto da Ciro Ceruti, Leopoldo Pescatore, Ciro Villano. Nel 2019 Ioia è apparsa ne ‘Il sindaco di Rione Sanità’, nel ruolo di Armida, e nel 202, ne ‘La nostalgia’ (Teresa da giovane) entrambi diretti da Mario Martone. Vita privata Per quanto riguarda la sua vita personale, Daniela è legata in matrimonio all'attore e regista teatrale Antimo Casertano, da cui ha avuto un figlio di nome Jacopo. Nel 2021, è stata tra gli artisti e le personalità famose che hanno sostenuto la causa dei lavoratori della Whirlpool di Napoli, in lotta con i vertici della multinazionale, partecipando al loro calendario lanciato a scopo benefico. Da quanto si apprende, inoltre, l'attrice tifa Napoli e ama i cavalli.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui