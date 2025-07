Il rombo rock degli Ac/Dc “Power Up“ per settantamila

SUL BRENTA (Padova)Pete Townshend lo definisce "un tour di bei ricordi, amore e risate", ma ieri a farsi sentire sul palco degli Who a Piazzola sul Brenta è stata innanzitutto la tensione. Una lama di rasoio allungata tra passato e presente su cui la band di Baba O’ Riley ha camminato per novanta minuti col pensiero al suo ultimo giro di concerti nordamericano, in partenza il 16 agosto dalla Amerant Bank Arena di Surnise, in Florida. Con il concerto aperto da I can’t explain Roger Daltrey e Pete Townshend hanno scelto, infatti, la cornice palladiana di Villa Contarini Camerini per l’anteprima di quel The Song Is Over Tour che trova già nel tono ultimativo del titolo un suo senso d’ineluttabilità. La canzone è finita, gli amici se ne vanno, ma rimane l’epica di questi sessantuno anni sulla strada. Anzi, finiscono le tournée, non la band. O, almeno, così la pensa il chitarrista di Chiswick nel momento in cui dice che "il vero addio degli Who sarà quando Roger o io cadremo morti sul palco o non riusciremo più ad intenderci come accaduto finora". Ipotesi lontana, se è vero che le varie Substitute, Who are you, 5:15, Love, reign o’er me, My generation, Won’t get fooled again, solo per citare le più acclamate dai seimila di Piazzola, stanno lì a dimostrare che i “ragazzi” sono ancora “alright”. Certo, a 81 anni Daltrey non è più l’arcangelo biondo dell’iconografia, parzialmente sordo e con problemi di vista che, a sentir lui, dovrebbero preludere alla cecità, ma la voce non presenta problemi particolari e il suo è ancora un urlo capace di riempire il palco. Meno efficace la presenza scenica, ma ci pensa il sodale con la sua chitarra a iniettare nello show un po’ di energia cinetica, affiancato, fra gli altri, dal fratello Simon Townshend alla chitarra ritmica, Jon Button al basso, Loren Gold alle tastiere. In I’m one ed Eminence front Pete si ricava un suo spazio pure come cantante. E quell’indice puntato sul pubblico da uno schermo in cui svolazzano colombe durante See me, feel me ricorda che la pace è questione di tutti, nessuno escluso.

Le criticità capaci di tenere tutti sul filo al momento sono altre. Per Daltrey stanno nella necessità ricucire (con la band e coi fan) lo strappo del brutale licenziamento del batterista Zak Starkey, messo alla porta dopo 29 anni di sodalizio e sostituito col fido Scott Devours, membro della formazione che l’accompagna nei concerti solisti, beccandosi dell’"omuncolo" da Ringo Starr, seccatissimo padre dell’estromesso. Per lui dev’essere dura pure accettare i dati di una prevendita che per questo prologo peninsulare – prima di varcare l’Atlantico, si replica domani al Parco della Musica di Milano – avrebbe potuto (e dovuto) essere migliore. Ma gli Who in Italia non si sono mai preoccupati di crescere un pubblico – in 60anni di storia sono venuti solo 6 volte – e in queste condizioni difficile pretendere affluenze da Stones. Un “Farewell Tour” gli eroi di Baba O’ Riley l’avevano già messo in strada nell’82, ma la separazione era durata solo 7 anni. I problemi economici di John Entwistle, infatti, avevano indotto gli ex compagni di scuola Pete e Roger a rimettere in pista la band, scoprendo poi data dopo data che era il loro bene più prezioso. Nel 2002 John ha raggiunto l’altro pilastro dell’epopea Keith Moon nel mondo dei più a seguito di un infarto miocardico acuto legato all’uso di cocaina, ma il sodalizio Daltrey & Townshend è andato avanti, anche se con crescenti incertezze soprattutto da parte del chitarrista. Stavolta si chiude davvero. E non solo per i 161 anni sommati dai due.

The song is over, il brano che dà il là al commiato (e che ieri si sono risparmiati) è una tra le più belle ballate scritte da Townshend, un nobile distillato di malinconia concepito nel ’71. Riaffiora ora col suo carico di memorie evocando altri tempi, altro rock, altre utopie. E gli stessi Who.