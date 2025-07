In Alaska c’era vita umana già 7 mila anni fa. Cosa hanno scoperto gli archeologi

Roma, 21 luglio 2025 – Un sorprendente frammento di storia antichissima è riaffiorato tra i venti freddi e le coste battute dal mare dell’isola di Shuyak, nell’arcipelago di Kodiak nel cuore dell’Alaska. Un team di archeologi ha infatti scoperto i resti di un antichissimo villaggio Alutiiq, risalente a circa 7 mila anni fa. Si tratta di una delle più antiche testimonianze della presenza umana nella regione. Ecco cosa sappiamo

Dalla catastrofe alla rinascita

Iniziamo col dire che l’isola di Shuyak è da tempo un punto d’interesse per l’archeologia, soprattutto dopo la catastrofe ambientale della marea nera dell’Exxon Valdez nel 1989, che portò alla luce numerosi reperti lungo le coste e accelerò l’erosione di diversi siti archeologici. “Negli anni successivi alla fuoriuscita di petrolio, molte aree archeologiche hanno iniziato a erodersi, e purtroppo si sono verificati anche episodi di saccheggio illegale di reperti”, ha spiegato Molly Odell, direttrice dell’Archeologia presso l’Alutiiq Museum.

Una scoperta inaspettata

I nuovi scavi, parte di un progetto biennale finanziato dal National Park Service, hanno portato alla luce utensili in pietra lavorata, riconoscibili come lame sottili e affilate che venivano inserite in punte d’osso e utilizzate per tagliare, strumenti tipici delle antiche culture Alutiiq (si tratta di un popolo indigeno che vive lungo la costa meridionale dell'Alaska) a detta degli esperti. “Non ci aspettavamo di trovare un sito così antico,” ha dichiarato Odell. “Il luogo era in parte eroso, e alcuni reperti, come strumenti litici, erano già visibili sulla spiaggia”. Il confronto con altri oggetti simili ha permesso di datare il sito a circa 7 mila anni fa, rendendolo uno dei più antichi scoperti nella zona di Kodiak.

La vita in un ambiente estremo

Ancora oggi non ci sono strade o aeroporti sull’isola e l’accesso avviene solo via barca o idrovolante, spesso da Kodiak City. Quindi, all’epoca doveva essere un luogo spoglio e spazzato dal vento, certamente un ambiente inospitale. “Ci chiediamo come doveva essere la vita per chi abitava qui allora”. ha commentato Odell. Certamente non semplice. Anzi. La nota positiva è che, ancora ai giorni nostri, si tratta di un luogo quasi magico dove la natura mostra tutta la sua grandezza e dove la mano dell’uomo ha solo sfiorato questo ambiente. Eppure, 7 mila anni fa era già qui.