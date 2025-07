Milano ripartirà, tornando vicina ai suoi cittadini

Milano, 21 luglio 2025 – Probabilmente, a forza di bere, ha preso una bella sbornia. Non è la prima volta che capita a Milano, e forse non sarà l’ultima. Perché l’unica metropoli internazionale che l’Italia può vantare, ha sempre dimostrato, quando "alza il gomito", di sapersi "disintossicare" e ripartire.

Lo ha fatto dopo i cupi anni ‘70, quelli della "Spaghetti e P38", dal titolo della copertina provocatoria di Der Spiegel; dei sabati da caccia al poliziotto, dei quotidiani omicidi o gambizzazioni da parte delle Br e sigle limitrofe. Lo ha fatto dopo Tangentopoli, la Milano dei "mariuoli" che i miliardi di mazzette li prendevano, per i partiti, però, non per arricchimento personale.

Lo ha fatto quando i colossi industriali cresciuti nella sua pancia (Pirelli, Alfa...) hanno chiuso o delocalizzato lasciando immense cubature che, come ha ricordato ieri Gianni Cuperlo, in soli 4 anni, dal 2014 al 2018, hanno attratto 15 miliardi (!) di investimenti immobiliari.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala

L’inchiesta choc

L’inchiesta choc di questi giorni è figlia di quest’ultimo boom, di una città che al posto delle fabbriche e di chi ci lavorava ha costruito una Dubai meneghina: esclusiva, costosa. La Milano dei grattacieli, degli influencer, delle archistar. Che in questo bosco verticale di cemento e ricchezza siano cresciuti anche dei reati, è possibile: per questo c’è una inchiesta della magistratura, e si vedrà.

Visti i precedenti, diciamo che i bookmaker possono dare condanna e assoluzione degli indagati a 50 e 50. Di sicuro, Milano dovrà uscire dalla sbornia e restituirsi ai cittadini. Quelli che non possono permettersi né il centro, né la periferia, dove i prezzi sono schizzati in alto, ma i salari no. Con modelli di vita e lavoro che svuotano i palazzi, cambiano i trasporti, esigono spazi verdi, non solo doppie ciclabili demenziali alla Buenos Aires. Dopo le carte da bollo, insomma, ci vorrà la politica. Per ripartire. Chiunque ne sarà l’interprete.