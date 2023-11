Sky, tutte le serie e i programmi in uscita a novembre

Sono molte le novità di novembre sul fronte delle uscite e degli show disponibili sui canali Sky e sulla piattaforma NOW.

‘Meredith’

La docu-serie ‘Chi ha ucciso Meredith Kercher’ – tre episodi in onda alle 22:45 dal 1 al 3 novembre su Sky Crime – ha segnato il debutto del nuovo canale su Sky focalizzato sugli avvenimenti di cronaca nazionale e internazionale. Il primo novembre è andato in onda anche lo speciale intitolato ‘Il delitto di Meredith Kercher’. Entrambi i programmi sono incentrati sull'omicidio avvenuto a Perugia in via Pergola 7 il primo novembre 2007. I due appuntamenti hanno riportato alla luce gli eventi legati a uno dei delitti più violenti e misteriosi della storia recente italiana.

‘Unwanted – Ostaggi del mare’

Dal 3 novembre su Sky e in streaming solo su NOW. La serie con Marco Bocci, in otto episodi, è liberamente ispirata al libro ‘Bilal’ di Fabrizio Gatti, che racconta il suo viaggio sotto copertura tra i migranti sulle rotte tra l'Africa e l'Europa. La Orizzonte è una gigantesca nave da crociera con a bordo cinquemila persone, tra passeggeri ed equipaggio. La prima sera, la nave soccorre ventotto migranti africani in mare. Per questi individui in fuga da povertà, fame e conflitti, la Orizzonte rappresenta un rifugio. Tuttavia, per i passeggeri, l'incontro con i naufraghi rappresenta un impatto con la realtà che avrebbero preferito evitare. Questo perché i migranti scoprono che la nave sta navigando verso il Nord Africa, la regione da cui stanno fuggendo. Questo li spinge ad assumere il controllo della nave, trasformando la crociera in un teatro di conflitti in cui emergeranno tutte le tensioni scaturite dalle migrazioni.

‘Dove nessuno guarda – Il caso Claps’

In uscita il 13 e il 14 novembre su Sky TG24 e su Sky Crime. La docu-serie in quattro episodi, ideata da Pablo Trincia e Riccardo Spagnoli, che ha anche curato la regia del progetto, è stata concepita fin dall'inizio come un proseguimento della narrazione del podcast di successo di Choramedia, che ha portato alla ribalta uno dei casi di cronaca più oscuri del nostro Paese. La serie Sky approfondisce, a sua volta, la misteriosa scomparsa della giovane studentessa Elisa Claps, la mattina del 12 settembre 1993. Una parte del mistero che è stata risolta solo nel marzo 2010, quando il corpo della ragazza è stato scoperto mummificato nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità a Potenza. Una storia piena di colpi di scena, depistaggi, segreti e errori commessi durante le indagini. Un caso che avrebbe potuto essere risolto in pochi giorni, ma si è trasformato nel corso del tempo in un enigma che è durato più di diciassette anni, permettendo all’assassino, Danilo Restivo, di tornare a uccidere.

‘Law & Order: i due volti della giustizia’

Dal 19 novembre su Sky Investigation va in onda la ventiduesima stagione della popolare serie poliziesca statunitense, creato da Dick Wolf, è un segno tangibile del suo successo longevo. ‘Law & Order’ ha debuttato nel 1990 e continua ad essere presente ancora oggi, pronto per una nuova stagione. Ogni episodio segue una struttura ben definita: la prima metà si concentra sull'indagine di un crimine e le attività della polizia per risolverlo, mentre la seconda metà si concentra sul processo legale dei sospettati e dei colpevoli catturati. La serie è stata caratterizzata da un cast rotante di attori che interpretano avvocati, detective e procuratori distrettuali. ‘Pagato per uccidere’ Dal 21 novembre su Sky Crime. La serie presenta quattro casi di persone che hanno ingaggiato qualcuno per eliminare coloro che stavano causando problemi nella loro vita. È quanto è successo, per esempio, a Ilenia Fabbri, una donna assassinata da un sicario assoldato dall'ex marito.

‘Avvocati di famiglia’

Dal 21 novembre su Sky Serie va in onda la terza stagione della serie canadese di genere legal dramedy. La storia ruota attorno alla giovane avvocatessa Abigail Bianchi (interpretata da Jewel Staite), la quale si trova costretta a lavorare nello studio legale di suo padre, nonostante lo disprezzi profondamente. Nelle nuove puntate la narrazione prosegue esplorando il viaggio di Abigail nei complessi intrecci del suo mondo, insieme alla sua famiglia disfunzionale, sia dentro che fuori le aule di tribunale.

‘Fargo’

Dal 22 novembre su Sky Atlantic. In simultanea con gli Stati Uniti, debutterà la quinta stagione della famosa serie. I protagonisti dei nuovi episodi sono Juno Temple (‘Ted Lasso’) e Jon Hamm (‘Mad Men’). La storia si svolge in Minnesota, nel 2019. Dopo una serie di eventi inaspettati che portano Dorothy Lyon, detta Dot, a cacciarsi nei guai. Questa casalinga apparentemente comune del Midwest si ritrova improvvisamente coinvolta in una vita che credeva di aver lasciato alle spalle. Il vice sceriffo del North Dakota, Roy Tillman sta cercando Dot da molto tempo. In quanto allevatore, predicatore e uomo di legge, Roy si considera superiore a tutti gli altri. A rintracciare Dot lo aiutano il figlio Gator, leale ma incompetente, e Ole Munch, un losco vagabondo di origini misteriose. Mentre i suoi segreti più profondi iniziano a emergere, Dot cerca di proteggere la sua famiglia dal suo passato, dimostrando una volta per tutte perché non è mai saggio sfidare una Lyon. Accanto alle serie Tv, su Sky e NOW, a novembre, possono essere seguiti anche questi show: - ‘Gialappashow’ Nuova stagione tutti i lunedì su Sky Uno. - ‘X Factor Live’ Nuova stagione tutti i giovedì su Sky Uno. - ‘Elodie Show 2023’ Dal 10 novembre su Sky Uno.