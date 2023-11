Tutte le serie di novembre in uscita su Prime Video

A novembre le serie di Prime Video si tingono di horror e di noir, ma lasciano spazio anche a generi come il reality e il game show e alla fiction a tema adolescenziale.

‘Romanzo maledetto – stagione 1’

Disponibile dal 3 novembre. È notte. Due giovani, Jordán e Cornelia, sono in fuga, cercando di sfuggire a persone inferocite che li accusano di omicidio. Nella loro disperazione, si sostengono reciprocamente e lottano per sopravvivere, consapevoli del pericolo rappresentato da due agenti determinati, Teodoro e Sorroche. Mentre scappano, affrontano minacce sovrannaturali, cercando di evitare di essere catturati.

‘Invincible – stagione 2’

Disponibile dal 3 novembre. Dopo essere stato tradito in modo sconvolgente, Mark lotta per ricostruire la propria esistenza. Affrontando minacce di proporzioni epocali, trova nuovi sostenitori e affronta la sua più grande paura: il rischio di diventare simile a suo padre.

‘Monterossi – stagione 2’

Disponibile dal 10 novembre. In un quartiere signorile di Milano, un imprenditore sessantenne, noto per la sua ricchezza e stile di vita impeccabile, viene assassinato a sangue freddo sotto la sua abitazione con due colpi di pistola da un'arma vecchia. La scena del crimine è insolita: sul cadavere viene trovata una pietra misteriosa. Per Flora de Pisis, cinica conduttrice televisiva, questo crimine criptico è un'opportunità perfetta per aumentare gli ascolti. Controvoglia, Carlo Monterossi è obbligato per contratto a occuparsi del caso. Ma il mistero delle pietre prende una piega inaspettata con ulteriori omicidi, ognuno accompagnato da una pietra lasciata sul cadavere. Nel cast, Fabrizio Bentivoglio, Donatella Finocchiaro, Tommaso Ragno, Diego Ribon e Carla Signoris.

‘007 – La strada per il milione’

Disponibile dal 10 novembre. La serie è un reality game ispirata alle avventure di James Bond. Nove coppie di persone comuni si cimentano nella sfida di vincere un premio da 1 milione di sterline, capace di rivoluzionare le loro vite. La competizione si sviluppa attraverso una serie di prove dislocate in varie parti del mondo, tutte ispirate ai film di James Bond. Le squadre affrontano dieci domande ideate da The Controller (interpretato da Cox). Ogni risposta corretta porta a un guadagno in denaro, ma basta un solo errore e i giochi si chiudono.

‘Noi siamo leggenda’

Dal 16 novembre. La serie, presentata in anteprima a Lucca Comics, andrà in onda dal 15 novembre per sei puntate in prima serata su Rai Due. Sarà però disponibile contemporaneamente in streaming su Rai Play e poi, per l’appunto, anche su Prime Video. Questa fiction riporta sul piccolo schermo alcuni dei protagonisti della serie dei record ‘Mare Fuori’, ma questa volta non è legata alle tematiche del carcere minorile e li porta in un contesto di adolescenza dai poteri soprannaturali. Nel cast ci sono anche Claudia Pandolfi, Ettore Bassi, Antonia Liskova, Lino Guanciale e Antonio Gerardi.