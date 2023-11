Netflix: tutte le serie in uscita a novembre

A novembre su Netflix c’è spazio per molti generi, da quello storico-drammatico al documentario a carattere autobiografico, fino al crime e al noir.

‘Tutta la luce che non vediamo’

Disponibile dal 2 novembre. Marie-Laure LeBlanc, una giovane adolescente non vedente, e suo padre Daniel, fuggono da una Parigi occupata dai nazisti. La loro fuga li conduce a Saint Malo, presso lo zio Etienne, un membro della Resistenza francese. Nel frattempo, un soldato tedesco di nome Werner, dotato di talento nella riparazione delle radio, viene reclutato dal regime per intercettare le trasmissioni della resistenza. Dopo molte ricerche, Werner finalmente sente una voce femminile su una vecchia frequenza.

‘Robbie Williams’

Disponibile dall’8 novembre. La docu-serie, in quattro puntate, ripercorre luci e ombre, ascesa, caduta e poi rinascita, del celebre artista britannico che, in quest’opera, si mette a nudo, si mostra senza filtri e apre idealmente il vaso di Pandora facendoci entrare nel suo vissuto più intimo, anche tra le pieghe più dolorose e complicate.

‘Suburraeterna’

In uscita il 14 novembre. A Roma, nell'anno 2011, il governo è sull'orlo del baratro. Il Vaticano vive una profonda crisi. Le piazze della città sono teatro di violente proteste. Nel sottobosco criminale, Cinaglia ha preso il posto di Samurai e, insieme a Badali, continua a gestire le attività illecite della città con l'assistenza di Adelaide, Angelica e Nadia, che sono rimaste al comando degli Anacleti e si occupano delle piazze di Ostia. Tuttavia, c'è chi non accetta più questo sistema consolidato. Nuovi personaggi emergono, portando con sé una rivoluzione che scuote gli equilibri di Roma.

‘The Crown stagione 6 - parte I’

In uscita il 16 novembre. Tra la principessa Diana e Dodi Al-Fayed nasce e si sviluppa una relazione romantica. Ma le loro vite vengono spazzate via dal tragico incidente nel tunnel dell’Alma a Parigi, a fine agosto 1997. Dopo la morte della madre, il principe William cerca di ritornare alla normalità mentre frequenta l'Eton College. La monarchia, sotto la pressione dell'opinione pubblica, deve affrontare nuove sfide. La regina, prossima a festeggiare il Giubileo d'Oro – cinquant’anni sul trono – riflette sul futuro della monarchia, che include le nozze tra Carlo e Camilla e l’amore tra William e Kate. La seconda parte (con gli episodi dal 5 al 10) sarà disponibile dal 14 dicembre.

‘Scott Pilgrim: la serie’

Dal 17 novembre. La graphic novel narra la vicenda di Scott, un bassista un po' pigro che si innamora perdutamente di Ramona Flowers. Tuttavia, per conquistarla, dovrà affrontare una missione complicata: sconfiggere i suoi sette ex. Questa storia, diventata un fenomeno cult dopo l'uscita del film nel 2010 con Michael Cera nel ruolo di Scott e Mary Elizabeth Winstead nei panni di Ramona, sta per fare il suo ritorno con un nuovo adattamento animato realizzato da Bryan Lee O'Malley, l'autore e illustratore della graphic novel, insieme a BenDavid Grabinski, sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo.

‘Squid Game – La sfida’

Dal 22 novembre. Dopo il successo ottenuto su Netflix, entrando nella Top 10 delle serie più popolari della piattaforma di streaming, ‘Squid Game’ torna online sotto forma di reality show in cui 456 giocatori si sfidano per vincere il montepremi finale. Il premio in palio ammonta a 4.560.000 dollari. Solo uno dei partecipanti riuscirà a conquistarlo sconfiggendo tutti gli avversari.