‘Viola come il mare 2’, dal 3 maggio in prima serata su Canale 5

Debutterà su Canale 5 il 3 maggio la seconda stagione di “Viola come il mare”, fiction con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. La serie è liberamente tratta dal romanzo “Conosci l'estate” della scrittrice Simona Tanzini. Ma cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi 12 episodi inediti, trasmessi in 6 prime serate? Scopriamo insieme le prime anticipazioni e curiosità sulla trama.

Viola come il mare 2, anticipazioni

La fiction racconta la storia di Viola Vitale – interpretata da Francesca Chillemi – che decide di abbandonare Parigi per trasferirsi a Palermo. Proprio lì ha la sua missione principale, quella di scoprire l’identità del suo vero padre, a lei sempre oscura. Inoltre ha una caratteristica molto rara, quella della sinestesia, che le permette di percepire i sentimenti degli altri che associa a dei colori.

Nella prima stagione, Viola, una volta arrivata a Palermo, inizia a lavorare in una redazione web dove si occupa dei casi di cronaca nera. E proprio con questa circostanza incontra e conoscere Francesco Demir, l’ispettore capo di polizia (interpretato da Can Yaman), molto abile nella sua professione ma diffidente verso il prossimo. Così iniziano a collaborare, in un rapporto non così semplice da gestire… Nei nuovi episodi – i primi tre sono già disponibili in anteprima su Mediaset Infinity – ritroveremo Viola, delusa e ferita dal comportamento di Demir. L’uomo, infatti, ha abbandonato la cena romantica con la donna. Inoltre, Viola viene a scoprire della morte di suo padre ma questo le provocherà altri dubbi e quesiti che non le impediranno di voler scoprire la verità. A Palermo arriva anche la madre di Francesco, giunta appositamente in città per svelare al figlio. La redazione dove lavora la giornalista è cambiata ma, fortunatamente, resta Tamara, la sua amica di fiducia.

Cambiamenti in vista anche per Demir che dovrà relazionarsi con Matteo Ferrara, il nuovo pm assegnato alla città. E l’uomo non sembra indifferente a Viola. Prima che la madre possa rivelare a Francesco chi sia suo padre è vittima di un incidente e viene ricoverata in ospedale, finendo in coma. La prima stagione di “Viola come il mare” aveva debuttato con un ottimo riscontro da parte del pubblico, con il 20,04 per cento di share, calato poi al 16.50 dell’ultima puntata, andata in onda il 4 novembre 2022. I nuovo episodi saranno trasmessi anche in anteprima su Mediaset Infinity. A partire dal 3 maggio, inoltre, verranno caricati sul portale anche le rimanenti puntate inedite. In base alle previsioni della messa in onda e dell’appuntamento settimane, l’ultima puntata dovrebbe andare in onda su Canale 5 il 7 giugno 2024. Francesca Chillemi, oltre ad essere protagonista della fiction Mediaset, è diventato il volto di punta di “Che Dio ci aiuti”, serie trasmessa su Rai 1 e originariamente con Elena Sofia Ricci al centro delle trame. Già confermata per un’ottava stagione, vedrà proprio la Chillemi fulcro del racconto e di molti cambiamenti, Can Yaman, invece, è attualmente impegnato nelle riprese della nuova serie “Sandokan” accanto ad Alessandro Preziosi e alla star internazionale Ed Westwick, l’indimenticabile Chuck Bass del cult “Gossip Girl”.