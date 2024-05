Le serie tv in arrivo a maggio 2024 su Netflix

Molte novità e un gradito (e atteso) ritorno nel catalogo delle novità di Netflix in uscita a maggio 2024. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere nelle prossime settimane con la nostra guida insieme alle relative date di uscita.

Le serie tv in uscita a maggio 2024, da Bidgerton 3 a Eric

Il mese si apre con “Un uomo vero”, miniserie disponibile dal 2 maggio 2024. Al centro della trama la storia del magnate immobiliare di Atlanta, Charlie Croker, che vede la sua vita stravolgersi in pochissimo tempo quando si ritrova ad affrontare un’inaspettata bancarotta. A quel punto, mentre cerca di capire come affrontare il tutto, sorgono interessi politici e commerciali intorno all’uomo, impegnato a difendere il suo impero da chi cerca di vuole, abilmente, trarre vantaggio dalla sua caduta in rovina. Tra i protagonisti figurano Jeff Daniels, Sarah Jones e Lucy Liu. Circa una settimana dopo, invece, dal 9 maggio, sbarcherà su Netflix la serie tv “Bodkin”. Si tratta di una commedia thriller con toni dark che racconta di come uno strambo gruppo di podcaster inizi a investigare sulla misteriosa scomparsa di tre estranei in una magnificata cittadina costiera in Irlanda. Di fronte a varie piste e opzioni, si imbattono in una storia ancora più grande e sorprendente di quanto potessero mai sospettare. Negli episodi, come anticipato dalla trama svelata, si vuole “sfidare la nostra concezione di verità e rivela le storie che ci raccontiamo per giustificare le nostre convinzioni o confermare le nostre paure”. Con Will Forte e Robyn Cara. A metà mese, ecco l’attesissima “Bridgerton 3”. Eccoci quindi nuovamente catapultati nel patinato mondo di Penelope Featherington che, dopo aver ascoltato le offese di Colin Bridgerton nei suoi confronti ha rinunciato a qualsiasi interesse romantico nei suoi confronti. Ma non ha intenzione di arrendersi all’idea di trovare un marito che le garantisca sufficiente indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, finalmente libera dalla madre e dalle sorelle. La mancanza di fiducia in se stessa, però, crea solo tentativi fallimentari. Il ritorno di Colin combacia con il suo scopo di recuperare un’amicizia con Penelope e si offre di aiutarla a trovare l’uomo ideale per lei con cui convolare a nozze. Però, il passare del tempo, fa sorgere interrogativi nell’uomo che inizia a chiedersi quanto nutra solo amicizia nei confronti della donna o quanto, invece, ciò assomigli all’amore. I primi quattro episodi di “Bridgerton 3” saranno disponibili dal 16 maggio mentre per gli altri 4 -che formano la quarta stagione della serie – saranno caricati sulla piattaforma streaming solo a partire dal prossimo 13 giugno. Il mese si chiude con “Eric”, in uscita il 30 maggio. Una storia drammatica con tinte quasi soprannaturali al centro del racconto. Siamo nella città di New York negli anni '80 e un padre è alla disperata ricerca del figlio di nove anni, misteriosamente sparito mentre andava a scuola. Vincent non si arrende alla scomparsa dell’amato figlio e resta aggrappato ai disegni del piccolo. Si può vedere un mostruoso pupazzo blu di nome ‘Eric’. E inizia a nascere in lui l’idea che se il pupazzo apparirà in televisione, lui potrà finalmente riabbracciare il figlio. Intanto, intorno a lui, in molti iniziano a dubitare delle sue idee...