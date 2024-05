Disney +, le novità di maggio 2024

L’offerta di maggio di Disney+ si arricchisce di molte novità che portano il pubblico in viaggio tra storia, musica, animazione, titoli cult e molto altro.

‘Shardlake’

Uscito il primo maggio. Si torna indietro al 1536. Matthew Shardlake, avvocato, si ritrova con la propria vita sottosopra: Thomas Cromwell gli chiede di indagare su una morte sospetta nel lontano monastero di Scarnsea. In realtà, infatti, si tratta di un omicidio. E non è nemmeno il primo caso… Il giallo si ispira ai romanzi di C.J. Sansom dedicati a intrighi, complotti e atti di corruzione che erano all’ordine del giorno all’epoca della dinastia Tudor.

‘Star Wars: Tales of the Empire’

Dal 4 maggio. La nuova serie animata antologica su una delle più famose saghe sci-fi mondiali si sviluppa in 6 episodi. Nell’Impero Galattico due guerrieri percorrono strade diverse, ambientate in ere differenti. Morgan Elsbeth ha perso tutto ed è in cerca di vendetta. L’ex Jedi Barriss Offee cerca di sopravvivere a una galassia in rapida evoluzione.

‘Monsters & Co. La serie – Lavori in corso!’ – stagione 2

Dal 5 maggio. All’improvviso e a sorpresa spuntano nuove opportunità nell’azienda competitor della Monsters Inc., la FearCo. Alcuni colleghi di Tylor iniziano ad avere sospetti nei suoi confronti. Tuskmon dovrà capire qual è il suo vero posto.

‘Let it Be’

Dall’8 maggio. Il film del regista Michael Lindsay-Hogg ha esordito nel maggio 1970 nel pieno del caos dovuto allo scioglimento dei Beatles. La pellicola, che occupa un ruolo speciale nella storia della band dei Fab Four di Liverpool, torna ora in versione restaurata dalle maestranze di Peter Jackson. Si potrà vedere di nuovo in esclusiva su Disney+ dopo più di mezzo secolo dalla sua uscita.

‘Station 19’ – settima stagione

Dal 9 maggio. Ogni settimana sarà disponibile un nuovo episodio della serie incentrata su vigili del fuoco di Seattle che rischiano la vita e gli amori, ma restano uniti tra di loro. La settima stagione è anche quella conclusiva dello spin-off di ‘Grey’s Anatomy’. Si inizia con una puntata intitolata ‘Il lavoro di questa donna’: Andy sale a capo della caserma. Jack vive momenti di difficoltà. Natasha combatte in ambito professionale. Maya e Carina sono chiamate a prendere una decisione. La squadra deve intervenire per liberare alcuni ostaggi.

‘Doctor Who’

Dall’11 maggio. Il Dottore e la sua compagna Ruby Sunday compiono un viaggio spazio-temporale vivendo avventure diverse, dal periodo Regency dell’Inghilterra a mondi del futuro dilaniati dalla guerra. A bordo della loro astronave Tardis, che ha la forma di una cabina telefonica blu della polizia, fanno incontri sorprendenti e altri pericolosi.

‘Feud: Capote vs. The Swans’

Dal 15 maggio. Il noto scrittore Truman Capote era amico di molte donne in vista nella scala sociale che si confidavano con lui. Capote le aveva soprannominate cigni (nella serie, sono impersonate da attrici del calibro di Demi Moore, Naomi Watts, Diane Lane, Calista Flockhart). Tuttavia l’intellettuale (impersonato da Tom Hollander) fece un grande errore: tradì la loro fiducia. Ciò lo portò a essere allontanato dall’alta società statunitense e a precipitare in una devastante spirale autodistruttiva.

‘The Kardashians’ - stagione 5

Dal 23 maggio. Il clan familiare guidato da Kris, Kourtney, Kim, Khloé Kardashian, Kendall e Kylie torna sotto i riflettori per raccontare la verità sulle storie di ciascuna, dagli affari imprenditoriali alle situazioni private più divertenti fino alla gestione dei bambini da scuola.

‘The Beach Boys’

Dal 24 maggio. Il film documentario narra la storia della band partita dal basso e arrivata alle vette del pop grazie a sonorità armoniose e all’epoca rivoluzionarie. L’opera comprende immagini, interviste, filmati in gran parte inediti.