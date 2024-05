I film in uscita a maggio 2024 su Sky e Now

Sono numerosi i film che saranno disponibili su Sky e in streaming su Now nel mese di maggio 2024. Partiamo da recenti uscite italiane a pellicole candidate agli Oscar. Qui sotto potete trovare la guida con le uscite previste in queste settimane.

I film in uscita a maggio 2024 su Sky e in streaming su Now: da “La chimera” a “Enea”

Il 1 maggio è arrivato “Palazzina LAF” interpretato e diretto (come esordio) da Michele Riondino. La storia è ambientata a Taranto nel 1997. Caterino Lamanna è un operaio che vive in una masseria fallita e sta per convolare a nozze con Anna. Gli viene assegnato il difficile compito di spiare i colleghi e chiede di essere sposato nella Palazzina LAF (acronimo di laminatoio a freddo) il reparto-lager dell'Ilva dove si trovano agli operai più difficili. Proprio lì inizierà un vero e proprio calvario per l’uomo.

Dal 6 maggio sarà disponibile, invece, “Come può uno scoglio”, l’ultima fatica di Pio e Amedeo. Uscito nel periodo di Natale 2023, la pellicola racconta l’amicizia tra un candidato sindaco di Treviso e un ex carcerato.

Il 12 maggio sbarca “La chimera”, film diretto da Alice Rohrwacher e presentato al Festival di Cannes. Ambientato negli anni Ottanta, al centro del racconto troviamo la storia di un giovane archeologo inglese che si ritrova immischiato in un traffico illegale di reperti antichi. Proprio per questo motivo, l’uomo finisce nel mondo clandestino e pieno di pericoli dei tombaroli.

Verso metà mese, per la precisione dal 13 maggio, arriverà “Adagio”, diretto da Stefano Sollima. La trama è incentrata sul sedicenne Manuel che bada al padre, che ha vissuto criminale e oggi si trova affetto da demenza. Il giovane si trova ricattato dalla polizia per il suo trascorso di festini con legami politici e si ritrova costretto a dover chiedere aiuto e appoggio a un collega del padre, da poco uscito dal carcere. Protagonisti della pellicola sono Piefrancesco Favino e Adriano Giannini. Il 23 maggio sarà disponibile “Perfect Days” con la regia di Wim Wenders. Racconta la storia di Hirayama, con una vita scandita da impegni classici e da una routine quotidiana. Oltre alla sua mansione di addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Shibuya, ha la passione per le piante, i libri, la fotografia e la musica degli anni Sessanta e Settanta. Ma una serie di situazioni impreviste e imprevedibili lo porteranno a mettersi in discussione e a scoprire qualcosa di più su se stesso e sul suo passato. Anche questa pellicola è stata presentata al Festival di Cannes 2023 ed è stato candidato agli Oscar 2024 nella categoria “Miglior film straniero”. Il mese di maggio si chiude con altre due pellicole italiane, “Diabolik – Chi sei?”, terzo capitolo di una trilogia diretta dai Manetti Bros. Con Giacomo Giannotti protagonista (ex volto di Grey’s Anatomy) si chiude definitivamente questa trasposizione sul grande schermo del personaggio dei fumetti. Il secondo film italiano, in arrivo il 30 maggio, è “Enea”, opera scritta e diretta da Pietro Castellitto, anche attore principale della pellicola. La storia racconta l’amicizia di due ragazzi molto amici che spacciano droga. Intorno ad Enea, anche una famiglia “sui generis” che circonda la vita spericolata del giovane.