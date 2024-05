I film in uscita su Netflix a maggio 2024

Il mese di maggio 2024 porterà diverse novità cinematografiche agli abbonati Netflix, arricchendo così il catalogo a disposizione. A seguire ecco una guida con le pellicole da non perdere e la rispettiva data di uscita in streaming.

I film in uscita a maggio 2024 su Netflix: da “Sei nell’anima” a “A part of you”

Il 2 maggio sarà disponibile il film “Sei nell’anima” che prende in prestito (e omaggia) il celebre brano di Gianna Nannini. E la pellicola, diretta da Cinzia TH Torrini, vede protagonista l’icona del rock femminile italiano con i suoi trent’anni di musica e live raccontati a partire dall’infanzia e agli esordi fino alla consacrazione. Come sottolineato dalla sinossi ufficiale, “Sei nell’anima” accompagna il pubblico in un viaggio dentro la vita e la mente creativa di una donna capace di plasmare emozioni con poesia e musica. Un’artista unica, rivoluzionaria, fuori da qualsiasi schema e definizione, alla continua ricerca di ispirazione, di trasformazione, che ha fatto della musica e della libertà il suo manifesto. A interpretare Gianna Nannini è Letizia Toni mentre Andrea Delogu vestirà i panni di Mara Maionchi, la prima a credere e investire sulla cantante. A partire dal giorno dopo, 3 maggio, arriverà in streaming “Unfrosted: storia di uno snack americano”. Siamo nel Michigan del 1963 e al centro del racconto troviamo i rivali in affari Kellogg's e Post impegnati a competere fra di loro per creare uno snack che potrebbe cambiare la colazione di tutti per sempre. Si cambia genere con la prossima novità in arrivo. Il titolo è “Mother of the bride” e sbarcherà dal 9 maggio 2024. Si tratta di una tipica commedia sentimentale americana. Emma torna dall'estero con una notizia imprevista per sua madre Lana: entro un mese si sposerà in Thailandia. Ma l’annuncio delle nozze non è sufficiente. Perché Lana viene a scoprire che lo sconosciuto per il quale Emma ha perso la testa e con il quale si unirà in matrimonio altro non è che il figlio dell'uomo che aveva spezzato il cuore a lei, molti anni prima. Thelma l’Unicorno – dal 17 maggio – affronta il tema dei sogni, dell’immagine e di quanto tutto possa avere un prezzo. Il cartone animato vede protagonista Thelma, una cavallina dilettante che ha, come massima aspirazione, quella di diventare una famosa star della musica. Finché, tinta di rosa e piena di glitter, eccola trasformarsi in un unicorno con un’immediata e sognata fama mondiale. Ma tutto questo, come accennato, creerà problemi. Un cartoon capace di divertire ma anche far riflettere. Pochi giorni dopo, il 24 maggio, ecco la quarta pellicola di Studio Colorido dal titolo “My Oni Girl”: Racconta la storia tra un ragazzo umano e una ragazza oni (demone). Infine, il 31 maggio 2024 arriverà invece “A part of you”. Il film parla di vita e di morte. La sorella più grande di Agnes ha tutto ciò che lei sogna: è la più popolare a scuola, è l'anima di ogni party ed esce con il bel Noel. Se solo Agnes potesse essere come lei... Ma ecco accadere un evento inaspettato che sconvolge il quotidiano e la vita della diciassettenne. Da quel momento sarà costretta a reinventarsi. Potrebbe riuscire a concretizzare tutto quello a cui ha sempre aspirato. Ma quali saranno le conseguenze?