Michele Noschese trovato morto a Ibiza, giallo sulla fine di dj Godzi

Roma, 21 luglio 2025 – Giallo a Ibiza sulla morte di Michele Noschese. Il dj producer napoletano, 35 anni, è scomparso nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 luglio in circostanze ancora tutte da chiarire. Il decesso di Noschese è oggetto di accertamenti da parte delle autorità spagnole, che stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita del 35enne.

Ad annunciare la morte di dj Godzi, questo il suo nome d'arte, sono diverse pagine social di musica elettronica e techno oltre ai numerosi commenti di amici e conoscenti che nelle ultime 48 ore hanno riservato messaggi di affetto e cordoglio per l'artista partenopeo che da una decina di anni viveva a Ibiza ma era molto noto anche all’estero. Dj Godzi era richiestissimo alla consolle e si esibiva anche in diverse città d'Europa, da Londra a Parigi a Barcellona, e degli Stati Uniti, dove era molto apprezzato. Mood Child Art, piattaforma molto attiva in ambito techno-house, lo ha ricordato con una storia su Instagram dove dj Godzi appare alla consolle e in sovrimpressione appare la scritta ‘rip’ con una colomba bianca: "Siamo veramente addolorati da questa notizia, Michele aveva un cuore gentile e faceva parte della famiglia Mood dopo aver pubblicato il suo edit Love This Game su Mood Edits. Condoglianze alla sua famiglia, agli amici e a tutti i suoi fratelli e sorelle come alla nostra comunità godzi.music”.

Prima di dedicarsi alla musica Michele Noschese si era laureato in Economia e aveva rifiutato il calcio professionistico e un contratto nella serie A Svizzera per vivere appieno quella passione più genuina e autentica. Nella musica emergeva la sua vera natura, fatta di ricerca interiore e libertà espressiva. In un'intervista rilasciata al portale online Paginasette, Noschese spiegava che il nome d'arte ‘Dj Godzi’ era un omaggio a Godzilla: “Un po' deriva dai miei movimenti gdozilleschi, il mio idolo di quando ero bambino”.