La stoffa di cui sono intessute le favole: "Così la moda si ispira a Pippi e Alice"

Spaggiari

C’è una vita segreta dei fili e delle stoffe: indagarla è pericoloso, perché si tratta di una strada senza fine, che getta luce (e ombre) sulla storia, sulla letteratura e, certamente, sulla moda. Si può provare ad affrontare questa vita segreta partendo da un filo apparentemente semplice: la letteratura per l’infanzia.

Lo fa Marcella Terrusi, docente al Dipartimento di Scienze per la qualità della vità dell’università di Bologna, al campus di Rimini, nel libro uscito da poco per Carocci Il guardaroba favoloso. Moda e costume nella letteratura per l’infanzia. Un filo appunto solo apparentemente semplice: il mondo che accompagna i libri per l’infanzia, molto spesso libri illustrati. Che però molto rapidamente porta a indagare la pedagogia, l’educazione, la “resistenza“ di una cultura materiale che attraversa i secoli.

Seguendo i fili, i primi esempi che lei fa nel libro sono quelli che ci ricordiamo tutti: Pippi Calzelunghe, Mary Poppins, Peter Pan, Alice...

"Sono personaggi straordinari, e tutti ce li portiamo dentro associati a come sono vestiti: il guardaroba ne descrive la personalità. Così Pippi è ancora oggi rivoluzionaria e sovversiva, con le calze spaiate, le toppe che si è cucita da sola: la sua bandiera è quello che indossa e perché lo indossa. È una vera icona di moda, spesso definita punk, e a lei si sono ispirati stilisti come Vivienne Westwood e Moschino. O Mary Poppins, sempre perfetta eppure capace di rovesciare questa perfezione. Per non parlare dei topi sarti di Beatrix Potter (poi transitati nela Cenerentola di Disney) Non c’è fiaba o mito in cui non ci sia il filo-la stoffa: insomma il legame tra il racconto e il cucito è strettissimo".

E a questo punto spunta già il secondo filo di questo libro densissimo di rimandi e suggestioni: quello che porta agli artisti dei libro illustrato... Un mondo che lei conosce molto bene, collaborando da vent’anni con la Bologna Children’s Book Fair.

"Spesso questi artisti sono costumisti o stilisti, che “vestono“ i personaggi delle storie dando corpo, colore e identià. Molti sono illustratori-designer. In ogni caso hanno un legame strettissimo con il mondo della moda, come Charlotte Gastaut con Fendi, o Albertine che ha vinto il Premio Andersen e che ha fatto sfilare le sue creazioni. C’è insomma spesso un legame “industriale“ vero e proprio tra i libri illustrati per l’infanzia e la moda".

Il terzo filo che emerge è quello che segue le trame della pedagogia e dei pedagogisti...

"Campo sterminato. Da Rousseau ad Augusta Rasponi del Sale, da Fröbel a Steiner e Maria Montessori, tutti hanno prestato grande attenzione non solo all’abbigliamento ma al filo e alla stoffa nelle mani dei bambini. Non solo: “vestire i bambini“ è un gesto primario di cura, di cui dovremmo ricordarci di più in questo tempo".

C’è un libro in particolare che fa rifermento a questo e agli oggetti di tutti i giorni...

"Certo, è La guerra dei bottoni del 1912: qui le due bande di bambini rivali scoprono nell’oggetto da merceria l’elemento “economico“: la ricchezza di un tesoro da custodire e quindi la libertà. Organizzano le competenze e si mettono in cooperativa: di fatto giocano alla vita da grandi".

Poi c’è ancora un filo da seguire, quello del rammendo e del ricamo. Forse il più nascosto?

"Tutti abbiamo avuto mamme, nonne e zie che cucivano, ricamavano e intanto raccontavano storie. È un’economia domestica poco raccontata, chiusa tra le memorie personali di donne e bambine. Ma per molto tempo il filo, ad esempio nel ricamo, è stata l’unica voce delle donne: un segno identitario molto forte, come nei vari clan della Palestina, dove ognuno aveva un punto e un colore preciso, capace poi di modificarsi a seconda delle varie diaspore e della storia sociale".

Ma questo filo che ricama e rammenda, che ripara, insomma, ha anche un “retro“...

"Un’ombra c’è. In fondo il rammendo fa riferimento a un buco, uno strappo, che mette in comunicazione il retro e il verso, l’aldilà e i sogni, il regno di sotto. Alice nella tana del Bianconiglio, l’Isola che non c’è, l’armadio di Narnia: i riferimenti sono moltissimi. In paricolare I’argentina Isol nell’albo Il rammendo racconta di Lila che va a vedere cosa c’è dietro uno scialle ricamato... e scopre che a volte anche gli strappi hanno una loro ragione".

I fili da seguire in questo Guardaroba favoloso sono ancora moltissimi, e si potrebbe dire che tutti regalano uno sguardo nuovo sugli oggetti, sulla materia che teniamo in mano senza più vederla. Come il kintsugi, pratica giapponese che ripara le fratture con l’oro: non le nasconde, ma le trasforma in un oggetto nuovo.