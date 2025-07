Winx: la tua mano di nuovo nella mia. Ma in 3D

Papini

Fenomeno di successo planetario, che nel 2024 ha festeggiato il traguardo dei 20 anni, Winx Club affronta un’altra sfida: nella nuova serie le avventure delle magiche fatine create da Iginio Straffi saranno in3D. Una tecnica già utilizzata nei lungometraggi delle sei protagoniste (Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa e Tecna) ma all’esordio nelle serie di Winx Club. Dal 12 ottobre su Netflix e successivamente sulla Rai, le fatine riappaiono con Winx Club: The Magic is Back che torna alle origini della saga prodotta dalla Rainbow (che ha sede a Loreto, nelle Marche) con nuove ambientazioni e sfide, personaggi rivisti, look più moderni, la già citata novità del 3D e la figlia di Andrea Bocelli, Virginia, chiamata a interpretare la canzone della “trasformazione” e la sigla finale della serie.

"È un nuovo inizio – dice Straffi, fondatore e presidente della Rainbow – ma con lo stesso obiettivo di sempre: crescere insieme al nostro pubblico, offrendo contenuti di qualità, valori positivi e, naturalmente, un tocco di magia".

Straffi, non avete paura che il pubblico fedelissimo sia un po’ disorientato dalla novità del 3D?

"Abbiamo ragionato molto su questa scelta, ed è vero che le decine di milioni di fan che abbiamo nel mondo tra i 15 e i 35 anni avrebbero apprezzato la serie nella tecnica tradizionale 2D. Perché abbiamo scelto questa tecnica più costosa e comunque magari nuova per i fan della prima ora? Sicuramente vogliamo far piacere ai nostri fan che coccoliamo da vent’anni in giro per il mondo, ma la forza di questa serie deve attrarre nuove generazioni di fan che hanno dai 6 agli 11 anni. Abbiamo pensato ai piccolissimi perché la storia è comunque complessa, ricca di sfumature, come era all’origine delle Winx, e per quel pubblico il 2D non è molto familiare, è abituato a vedere i prodotti, al cinema o anche serie televisive, ormai realizzati in tecnica 3D. È una serie sofisticata in cui anche le “cattive” sono affascinanti".

Si riparte dagli inizi.

"La serie The Magic Is Back parte da un ingrediente principale: come si è formato il Winx Club. Come Bloom, da ragazzina terrestre, scopre di avere questi poteri e deve imparare a gestirli, però è chiaro che ci sono tantissime direzioni diverse, rivelazioni e sorprese che non erano presenti nella prima serie, sempre con al centro gli stessi valori in cui crediamo dagli inizi che sono la solidarietà, l’amicizia e l’inclusione. Penso che è stato fatto un grande lavoro nel cercare tutti i modi di rinnovarsi, di seguire quelli che sono un po’ appunto i ritmi, il racconto, il modo di fare di oggi, nel 2025, non nel 2004, ma sono stato molto attento che si tenesse la barra ben dritta su quello che è il Dna delle Winx".

La chiamano il Walt Disney italiano.

"Disney è sempre stato il mio modello, ha sempre messo al centro la qualità dei personaggi, della storia e poi sono riusciti a crearci tutto un mondo a 360 gradi intorno: dal merchandising ai parchi, agli eventi, ai film. Quindi, sicuramente il modello Disney è quello che mi ha ispirato e con cui abbiamo costruito l’azienda finora. Se non c’è qualcun altro che è riuscito a farlo in Italia, diamoci questo titolo".

Nonostante la scelta di puntare molto sul live action, non le è passata la voglia di fare animazione.

"No, anche se in Italia ti fanno passare la voglia".

Perché?

"Perché c’è solo quel misero finanziamento che ha la Rai per i bambini. Dovrebbero darle mezzi più elevati, come all’estero dove ci sono sicuramente degli investimenti annuali di Bbc, Zdf o France Television che sono tripli di quelli della Rai".

Torniamo alle Winx: qual è la sua preferita?

"Non posso dirlo, poi i miei collaboratori mi sgridano. Le mie preferite sono le mie tre figlie".