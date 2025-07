Attacchi israeliani in tutta la Striscia, il piano dell’Idf: “Prendere il controllo di Gaza se i negoziati falliscono”

06:00

Capo dell'Idf: "Prendere il controllo di Gaza". Il piano alternativo alla "città unamitaria" di Netanyahu

Il capo di stato maggiore delle Idf, il tenente generale Eyal Zamir, ha elaborato un piano per intensificare ulteriormente le operazioni militari contro Hamas. Lo riporta l'emittente Channel 12 citando fonti a conoscenza della proposta secondo cui si tratta di un ''piano per prendere il controllo di Gaza". Il servizio afferma che il piano è un'alternativa alla controversa "città umanitaria" di Rafah promossa dal primo ministro Benjamin Netanyahu, a cui Zamir si oppone, e verrebbe attuato se i colloqui per il rilascio degli ostaggi fallissero o in caso di tregua se non si raggiungesse un accordo per porre fine alla guerra dopo il cessate il fuoco di 60 giorni.

Secondo quanto riferito, la proposta prevede che le Idf catturino e mantengano il controllo su un territorio molto più ampio nella Striscia di Gaza rispetto a quello attualmente in loro possesso, mentre l'esercito conquisterà gradualmente più terreno ogni giorno per mostrare a Hamas cosa sta perdendo. Il quotidiano Israel Hayom scrive che il piano di Zamir prevede che l'esercito accerchi la maggior parte delle zone di Gaza, non che prenda il controllo dell'intera enclave. Il quotidiano riporta anche che Netanyahu ha impedito a Zamir di presentare la proposta al gabinetto di sicurezza e a un gruppo più ristretto di ministri di deliberare sulla proposta.