Concerto Primo Maggio 2025 a Roma: la scaletta con gli orari tv. Chi sono i cantanti (in ordine alfabetico)

Roma, 1 maggio 2025 – Manca pochissimo all’inizio del Concertone del Primo Maggio a Roma, la manifestazione organizzata da CGIL, CISL e UIL che vedrà salire sul palco di Piazza San Giovanni moltissimi big della musica italiana. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’evento per non perdere nemmeno un minuto del grande spettacolo. Come ogni anno, resta il giallo intorno alla scaletta del Concerto del Primo Maggio, con l’ordine di esibizione dei cantanti. In Rete gira qualche traccia, ma non è verificata. Al momento l’elenco esatto di uscita degli artisti, in sequenza cronologica, non è stato ancora diffuso. Ad aprire la maratona tv dovrebbe essere Leo Gassman che intonerà ‘Bella Ciao’, da sempre icona e ‘sigla’ dell’evento.

Il palco del Concerto del Primo Maggio, allestito in piazza San Giovanni a Roma, 27 aprile 2025 (Ansa)

La scaletta degli orari del Concertone

Attorno alle 13:30 saliranno sul palco i primi ospiti della kermesse. L’opening-act vedrà avvicendarsi Cyrus, i Cosmonauti Borghesi, Joao Ratini, SOS – Save Our Souls, Vincenzo Capua e i tre finalisti del contest 1MNEXT: Cordio, Dinìche e Fellow.

I big saranno, invece, a Piazza San Giovanni a partire dalle ore 15:15. Lo show andrà in pausa tra le 19 e le 20. La seconda parte vedrà i cantanti esibirsi tra le 20 e le 21 e l’ultimo slot del Concertone, che partirà alle 21:05, si concluderà dopo la mezzanotte.

La durata totale dello show supererà, dunque, le dieci ore consecutive.

Cantanti che si esibiscono

La line-up del Primo Maggio 2025 incontra decisamente i gusti di tutti gli onnivori ascoltatori di musica italiana con una grande attenzione, però, per quest’anno, alla canzone d’autore. Di seguito l’elenco completo dei cantanti del cast, in ordine alfabetico.

Achille Lauro

Alfa

Andrea Cerrato

Anna and Vulkan

Anna Carol

Anna Castiglia

Arisa

Bambole di Pezza

Brunori Sas

Carl Brave

Centomilacarie

Dente

Ele A

Elodie

Eugenio in Via di Gioia

Federica Abbate

Franco126

Fulminacci

Gabry Ponte

Gaia

Gazzelle

Ghali

Giglio

Giorgia

Giorgio Poi

Giulia Mei

i Benvegnù

Il Mago del Gelato

I Patagarri

Joan Thiele

Legno & Gio Evan

Leo Gassmann

Luchè

Lucio Corsi

Mimì

Mondo Marcio

Orchestraccia ft. Mundial

Pierdavide Carone

Rocco Hunt

Senhit

Serena Brancale

Shablo con special guests

The Kolors

Tredici Pietro

Pronti a cantare? 🎶 Dalle 15:15 il concertone del Primo Maggio è in diretta su Rai3, Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia #1M2025 pic.twitter.com/2gdmWjFG1e — Rai3 (@RaiTre) May 1, 2025

Chi sono i conduttori

Per quest’anno la conduzione del Concertone è affidata ancora una volta a Noemi, Ermal Meta e Big Mama. I tre, che avevano già fatto da padroni di casa lo scorso anno, potrebbero anche esibirsi nel corso della kermesse.

Dove seguirlo in tv

I più fortunati assisteranno al Primo Maggio romano arrivando direttamente a Piazza San Giovanni ma anche chi non sarà nella Capitale potrà assistere al Concertone.

Su Rai3 la diretta partirà dalle 15 e sarà escluso, dunque, dalla trasmissione solo l’opening act. Sarà possibile vedere il Concertone in streaming – sempre dalle 15 in poi – sul sito web www.rainews.rai.it e anche su RaiPlay.