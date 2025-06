Tablet e smartphone. Cresce l’allarme per i più piccini

Non solo problemi di comportamento, difficoltà di apprendimento, disturbi del linguaggio e dell’attenzione, isolamento. Tra gli effetti negativi sui bambini dell’uso eccessivo di tablet e telefonini anche l’aumento fino al 180% dei ricoveri in Neuropsichiatria Infantile in poco più di un decennio.

"I dati – spiega Simona Chiodo, Direttrice della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Azienda ASL di Bologna – indicano un aumento dei quadri psicopatologici, anche con caratteristiche qualitative. Oltre all’incremento quantitativo, c’è un abbassamento dell’età d’esordio con manifestazioni cliniche particolarmente complesse". Tuttavia, "non c’è un nesso causale diretto con il malessere generalizzato dei minori – prosegue – Le ricerche indicano che l’eccessiva esposizione digitale è uno dei fattori che vi contribuiscono".

Tra le conseguenze, anche la minore capacità di gestione delle emozioni negative. "Lo confermano i risultati di un questionario svolto all’Interno dell’ASL di Bologna nell’Unità complessa che dirigo. Abbiano chiesto ai professionisti cosa hanno osservato in ambulatorio e come sono cambiati i sintomi di presentazione dopo il Covid. Nei bambini da 2 a 5 anni sono aumentati i quadri di disregolazione emotiva e i genitori appaiono poco informati e consapevoli dei rischi. Ad esempio, vedendo che il bambino si calma con il tablet, lo reputano uno strumento efficace per regolare le sue emozioni".

Grave errore. "La mente da 0 a 6 anni è al massimo della plasticità neuronale – avverte Chiodo – e se diamo un device isoliamo i bambini e li immergiamo in un mondo virtuale dove imparano che la norma non esiste e che i desideri si realizzano ancora prima che li abbiano pensati. A mancare è anche il rispecchiamento emotivo, il processo in cui riflettiamo le emozioni di un’altra persona e definiamo le esperienze. Gli impediamo di imparare ad autoregolare il comportamento e, venendo meno la comunicazione non verbale, non apprendono a reggere le frustrazioni o a capire cosa è bene e cosa no".

Secondo l’ultimo report dell’Ocse, il 17% dei bambini si sente nervoso se viene privato dei device. "Questo perché i genitori legano il loro uso a premi o punizioni. Quando viene allontanato lo strumento, i bambini possono avere crisi di agitazione e manifestare frustrazione o rabbia. Sta agli adulti capire che è normale e che non devono abdicare al ruolo educativo". Anche lo sviluppo celebrale paga le conseguenze. "Gli studi mostrano che l’esposizione digitale prolungata causa l’ipostimolazione di alcune aree prefrontali, quelle che ci permettono di regolare il nostro comportamento".

Quindi? "Vietato esporre i bambini da 0 a 2 anni, come indicano anche le linee guida dell’American Academy Pediatrics". Il primo passo sta ai genitori. "A chiederlo – spiega Chiodo – sono i ragazzi. Siamo andati nelle scuole secondarie di primo grado e ci hanno detto che avrebbero bisogno di regole chiare da parte dei genitori e di essere informati sui rischi che corrono. Inoltre, giustamente, hanno ribadito che dovrebbero essere gli adulti a dare il buon esempio".