Calzedonia mare. L’estate 2025 e le sue muse

L’estate è finalmente quasi arrivata, e con lei una certezza. Calzedonia detta le regole del beachwear, riconfermandosi protagonista della stagione. La nuova collezione del brand veronese è un tributo alla bellezza senza tempo e all’eleganza contemporanea. A interpretarla, tre icone del glamour, sensuali e sofisticate, famose in tutto il pianeta. Kendall Jenner, Irina Shayk e Amelia Gray, ciascuna portavoce di un’estetica diversa, ma legate da un fil rouge inconfondibile: lo stile audace e femminile di Calzedonia. Dopo il successo travolgente della scorsa estate, ritorna l’amatissima Shiny Satin Collection, che stavolta opta per sei nuove tonalità brillanti. Il finish setoso, la luminosità dei tessuti e dettagli raffinati, come ruches leggere e punte dorate, trasformano ogni capo in un piccolo gioiello stiloso, nel segno di uno charme tutto italiano.

Kendall Jenner, emblema di una femminilità raffinata e sicura, incanta con il set Light Blue Powder: un triangolo con imbottiture estraibili abbinato a una brasiliana con laccetti, perfetto per chi cerca uno stile chic anche a bordo piscina. Irina Shayk, musa romantica e magnetica, opta per la nuance dusty rose, dimostrando come delicatezza e sensualità possano coesistere con naturalezza.

A completare il trio, Amelia Gray, che incarna lo spirito più moderno e essenziale della collezione con la linea Minimal Fit. Silhouette pulite, tagli asciutti e un’eleganza sobria, in linea con il linguaggio delle nuove generazioni. Disponibile nei colori viola, rosso ciliegia e nero, la gamma si distingue per proposte innovative come la canottiera a vestibilità ridotta, il top a triangolo con imbottiture rimovibili e una balconette dal décolleté mozzafiato.

Con questo lancio, ambientato tra suggestioni balneari e atmosfere da passerella, Calzedonia non si limita a presentare costumi, ma propone un modo di vivere la bella stagione con consapevolezza, grazia e personalità. È un invito a sentirsi protagoniste, ovunque ci si trovi — dalla costiera amalfitana a una spiaggia metropolitana, da un rooftop party a un momento di relax tutto da godere.

In un perfetto equilibrio tra artigianalità italiana e twist contemporaneo, il brand continua a conquistare il cuore (e il guardaroba) delle it-girl di tutto il mondo. Una collezione – pensata per brillare al sole e per far risplendere chi la indossa – disponibile online e in tutte le boutique Calzedonia.