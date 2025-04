Concerto Primo Maggio a Roma e l’atteso Uno Maggio Taranto: anticipazioni e cantanti

Il Primo Maggio è la festa dei lavoratori ma questa data nel nostro Paese è da sempre sinonimo di musica, allegria e concerti. In tutta Italia, infatti, non mancano le manifestazioni di piazza che raccolgono giovani e meno giovani sotto a palchi festosi. Le più importanti – per dimensione della kermesse e anche per la storia che c’è dietro – sono soprattutto due: lo storico ‘concertone’ di Piazza San Giovanni a Roma e il concerto organizzato a Taranto dal 2013 per accendere i riflettori sulla cittadina pugliese e sui problemi legati all’Ilva.

Le line-up delle manifestazioni sono ogni anno ricche di grandi nomi, big musicali ma anche tanti giovanissimi esordienti che utilizzano questi palchi per arrivare al grande pubblico. Ecco chi vedremo nelle due kermesse nel 2025.

Primo Maggio a Roma

Anche per quest’anno sul palco del concertone di Piazza San Giovanni – promosso da CGIL, CISL e UIL – vedremo Noemi, Ermal Meta e Big Mama a condurre l’intera giornata. Per ora il cast completo dei cantanti che si esibiranno non è ancora stato annunciato ma gran parte dei partecipanti sono già noti. A Roma ci saranno (in ordine alfabetico):

Alfa

Anna Castiglia

Bambole di Pezza

I Benvegnù (con omaggio a Paolo Benvegnù)

Brunori Sas

Centomilacarie

Eugenio in via di Gioia

Franco 126

Gabry Ponte

Gaia

Giorgio Poi

Joan Thiele

Legno & Giò Evan

Lucio Corsi

Mondo Marcio

Shablo + special guest

Uno Maggio Taranto

L’Uno Maggio Libero e Pensante è organizzato dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, composto da operai, ex dipendenti, studenti, insegnanti e cittadini impegnati nel territorio. La manifestazione punta, come è già avvenuto in passato, ad alcuni nomi del panorama musicale un po’ meno mainstream ma decisamente più particolari e sarà guidata quest’anno da Ascanio Celestini. Sul grande palco allestito a Taranto ci saranno (in ordine alfabetico):