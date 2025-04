Concerto Primo Maggio a Roma, annunciati i primi artisti sul palco

Roma, 16 aprile 2025 – Un po’ Festival di Sanremo, un po’ scena indie e un po’ grandi ritorni: così si presenta il costituendo cast dei Big del Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma. Concerto che sarà condotto, come è avvenuto lo scorso anno, da altri tre grandi artisti: Noemi, BigMama ed Ermal Meta.

I primi artisti confermati sul palco sono Lucio Corsi, Bambole di Pezza, Gabry Ponte, Gaia, Brunori Sas, Centomilacarie, Franco126, Giorgio Poi, Joan Thiele, I Benvegnù, Mondo Marcio, Shablo con alcuni ospiti, Legno & Gio Evan.

Un cast composito, anche se non ancora completo, che mescola il mainstream più popolare – Gaia e Gabry Ponte, per fare due nomi recentemente visti al Festival di Sanremo e frequentatori dei mondi pop e dance – a qualche chicca, come Franco126 e Giorgio Poi.

"I primi nomi che annunciamo oggi restituiscono lo spirito con cui stiamo costruendo il cast artistico del Concertone 2025: uno spaccato autentico e contemporaneo della nuova scena d’autore italiana, in cui convivono anime pop, elettroniche, urban, cantautorali e rock in un unico abbraccio musicale corale. La lineup di quest’anno sarà eterogenea ma coerente, pensata per raccontare, attraverso la musica, la complessità, le contraddizioni e la bellezza del nostro tempo” spiega il direttore artistico del Primo Maggio Massimo Bonelli.