La pandemia globale sta avendo un impatto enorme sull'economia globale e quindi, ovviamente, anche sulle singole città. Il Coronavirus non poteva quindi che essere il protagonista del nuovo report Worldwide Cost of Living 2020, l'analisi sul costo della vita nelle metropoli che viene pubblicato due volte all'anno dall'Economist Intelligence Unit. Confrontando i prezzi di 138 prodotti e servizi (rilevati a settembre) in oltre 130 città, è stata stilata la classifica delle più care dove vivere ai tempi del Covid-19: Hong Kong, Zurigo e Parigi condividono la prima posizione. Per la città asiatica è una riconferma, ma nel report dello scorso marzo le due europee erano quarte.



A completare la top 10 seguono Singapore, Tel Aviv, Osaka, Ginevra, New York, Copenhagen e Los Angeles. All'estremo opposto della classifica, la città più economica è Damasco in Siria, davanti alla capitale dell'Uzbekistan Tashkent, a Lusaka in Zambia, a Caracas in Venezuela e ad Almaty in Kazakistan.



Come è cambiato il costo dei prodotti

La fluttuazione dei cambi, le nuove abitudini di vita imposte dalla pandemia, l'aumento delle tasse, gli interventi dei governi per calmierare i prezzi, la scarsità nella disponibilità di alcuni prodotti e la crescita della domanda per altri, il calo della disponibilità economica delle famiglie in molti paesi: secondo il report sono questi i principali fattori, riconducibili alle conseguenze del Covid-19, che hanno inciso sul costo della vita nei mesi scorsi.



E a proposito di prodotti, l'aumento di prezzo maggiore è stato rilevato per quelli legati al tempo libero e in particolare per i dispositivi elettronici, mentre il calo più consistente risulta quello dell'abbigliamento: fra chiusura dei negozi, lockdown e restrizioni varie che hanno costretto le persone a passare più tempo a casa, scarpe e vestiti sono passati in secondo piano.



Le 10 città più costose del mondo

1. Zurigo

1. Parigi

1. Hong Kong

4. Singapore

5. Tel Aviv

5. Osaka

7. Ginevra

7. New York

9. Copenhagen

9. Los Angeles