Millie Bobby Brown nel film Netflix The Electric State

Netflix ha per le mani il suo prossimo film ad altissimo budget: dopo circa sei mesi di trattative ha siglato l'accordo per portare in streaming 'The Electric State', interpretato da Millie Bobby Brown ('Stranger Things') e forse da Chris Pratt, che sta negoziando la propria presenza nel cast. La regia è in mano a Joe e Anthony Russo, celebri grazie a 'Avengers: Infinity War' e 'Avengers: Endgame', e che a luglio 2022 distribuiranno su Netflix il loro nuovo film: 'The Gray Man', con Ryan Gosling e Chris Evans.



'The Electric State' è l'adattamento dell'omonimo romanzo illustrato di Simon Stalenhag, autore fra le altre cose di 'Tales from the Loop' (diventato una serie TV per Amazon Prime Video). La sceneggiatura è in corso di scrittura ed è firmata da Christopher Markus e Stephen McFeely, collaboratori di lungo corso dei fratelli Russo, autori di 'The Grey Man' e degli 'Avengers'.



La trama ruota attorno a un'adolescente orfana che attraversa gli Stati Uniti in cerca del fratellino. La accompagnano un misterioso robot e un eccentrico vagabondo. Il viaggio è in direzione Ovest, attraverso un paesaggio caratterizzato dalle rovine di giganteschi droni da battaglia "disseminate per le campagne, ammucchiate insieme ai resti abbandonati di una civiltà ipertecnologica e consumistica, ormai in declino. A mano a mano che la loro auto si avvicina all'estremità del continente, il mondo fuori dai finestrini sembra disfarsi sempre più velocemente, come se, da qualche parte oltre l'orizzonte, il cuore vuoto della civiltà stesse infine per collassare" (il virgolettato viene dalla sinossi ufficiale del libro).



Secondo quanto trapelato, il budget di produzione è enorme: oltre 200 milioni di dollari. Una cifra simile è già stata investita per 'The Gray Man', ma rappresenta comunque qualcosa di eccezionale, per Netflix. Solamente questi due progetti sono costati così tanto, nella storia di Netflix. Le riprese di 'The Electric State' inizieranno a ottobre 2022, con location ad Atlanta. La data di uscita in streaming non è ancora stata annunciata.