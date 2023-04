Lino Guanciale: la biografia tra vita privata e ‘Il Commissario Ricciardi’

Tra gli attori italiani della scena contemporanea, uno dei più amati è Lino Guanciale, talentuoso e versatile interprete di fiction di successo in tv, apprezzato anche in teatro.

Biografia di Lino Guanciale

Nato il 21 maggio 1979 ad Avezzano, in provincia de L’Aquila, in Abruzzo, Lino Guanciale è figlio di un medico e di un’insegnante ed è cresciuto, sempre vicino a L’Aquila, a Collelongo, piccolo paese di cinquemila abitanti. Ha un fratello minore, Giorgio, psicologo, al quale è molto legato. Dopo aver conseguito la maturità scientifica, pur avendo passato l’esame di ammissione di Medicina, Lino Guanciale si è poi iscritto alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma. Nella Capitale, Guanciale si è trasferito dopo il liceo.

Lino Guanciale: dal rugby alla recitazione

Grande appassionato di sport, Lino Guanciale ha un passato da giocatore di rugby nella Nazionale Under 16 e 19. La sua grande passione, però, era la recitazione, che negli anni del liceo aveva scoperto, innamorandosene. Nel 2003 Lino Guanciale si è diplomato presso l’Accademia Nazionale d’arte Drammatica. Il debutto al cinema è arrivato nel 2000 nel film “Io, Don Giovanni” di Carlos Saura, a cui sono seguiti “La prima linea” e “Vallanzasca – Gli angeli del male”. Nel 2011 debutta anche in tv con la fiction “Il segreto dell’acqua”. A settembre 2022 ha esordito anche nella scrittura pubblicando il suo primo romanzo, “Inchiostro” (Round Robin), illustrato da Daniela Volpari.

Le fiction di successo di “Lino Guanciale”

L’attore ha recitato in numerose fiction Rai che hanno riscosso il favore del pubblico con ottimi ascolti: “Una grande famiglia”, “Che Dio ci aiuti”, “La dama velata” con Miriam Leone, “Non dirlo al mio capo” con Vanessa Incontrada, “L’allieva” con Alessandra Mastronardi e “La porta rossa” con Gabriella Pession. Quelle più recenti sono “Il Commissario Ricciardi”, “Noi”, con Aurora Ruffino, “Sopravvissuti”. È stato doppiatore del protagonista della serie evento “I Medici”, Richard Madden, l’attore che ha interpretato Cosimo De’ Medici. Inoltre, in occasione dei 10 anni dal terremoto dell’Aquila, avvenuto il 6 aprile del 2009, è stato protagonista di un documentario trasmesso da Rai 2 il 5 aprile del 2019 intitolato “L’Aquila, 03:32 – La generazione dimenticata”.

Lino Guanciale: vita privata

Per dieci anni Lino Guanciale è stato fidanzato con la collega Antonietta Bello, attrice friulana nota al pubblico per la sua partecipazione in serie tv come “Le tre Rose di Eva” e “Don Matteo”. La loro relazione si è conclusa serenamente nel 2018. In seguito l'attore ha conosciuto Antonella Liuzzi, docente e ricercatrice universitaria che l’attore avrebbe conosciuto durante un corso universitario da lui stesso tenuto. Nel luglio del 2020 si sono sposati in Campidoglio. A novembre 2021 è nato il piccolo Pietro.

Lino Guanciale: l’impegno politico

Testimonial per UNHCR - Agenzia ONU per i Rifugiati, oltre a prendere parte alle campagne dell’ente in Italia, Lino Guanciale ha anche partecipato a brevi missioni all’estero. A inizio 2023 ha supportato la candidatura di Elly Schlein a segretaria del Partito Democratico – ruolo che Schlein occupa attualmente, avendo vinto le primarie del PD – facendo il portavoce del comitato in Abruzzo.

Immagine: Crediti Ansa