Harry Potter, la serie tv: quando arriva, il cast e chi c’è dietro

La serie di Harry Potter in arrivo a Natale. Del 2025. Le riprese dovrebbero iniziare nell'estate del prossimo anno e il mondo del mago e di Hogwarts dovrebbe tenere compagnia al pubblico sino almeno al 2030. Se la serie tv avrà il medesimo successo di libri e film. Anche perché l'idea è quella di spalmare le avventure dei sette libri perlomeno in una decina di stagioni televisive.

Di certo, se è vero che squadra che vince non si cambia, l'allenatrice è di quelle che possono garantire il successo anche di questo progetto. Produttrice esecutiva e con un ruolo alla supervisione creativa del progetto è infatti J.K. Rowling, ovvero la creatrice di Harry Potter e di tutto il suo mondo. "L'impegno di Max (l'ex piattaforma di streaming Hbo, ndr) nel preservare l’integrità dei miei romanzi per me è importante, e non vedo l’ora di far parte di questo nuovo adattamento che permetterà un grado di profondità e dettagli che solo una serie tv può offrire" ha commentato la scrittrice.

Chi farà parte del cast della serie tv di Harry Potter? Sicuramente è improbabile rivedere Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint ancora nei panni di Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley, perlomeno da bambini e ragazzini. Il cast sarà infatti completamente nuovo.

Warner Bros Television e Brontë Film and Tv realizzeranno la produzione, mentre è iniziata ufficialmente la ricerca di uno sceneggiatore che curi l'adattamento dei romanzi scritti da J.K. Rowling.