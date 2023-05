Flavio Insinna, chi è il conduttore de ‘L’Eredità’

La conduzione delle serate conclusive della storica manifestazione marchigiana Musicultura, giunta alla sua 34esima edizione, si terranno il 23 e il 24 giugno allo Sferisterio di Macerata e saranno condotte dal presentatore Rai Flavio Insinna. L’annuncio è stato dato da Ezio Nannipieri, direttore artistico del Festival della Canzone Popolare e d’Autore. Nannipieri ha anche ringraziato il cantautore Enrico Ruggeri, che ha condotto il festival dal 2019 e che rimane membro del comitato artistico.

In ricordo di Frizzi

Insinna ha espresso la sua emozione e il suo entusiasmo per l’invito che gli è stato rivolto. Ha dichiarato che da sempre ama la musica, soprattutto quella d’autore, e molti testi che spesso sono diventati pura poesia. Il conduttore ha inoltre rivolto un pensiero al compianto collega e amico Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018. Frizzi, infatti, è stato il volto della manifestazione dal 2009 al 2017.

Gli inizi

Flavio Insinna è uno dei conduttori più amati e popolari del servizio pubblico italiano. Ma la sua carriera è costellata anche di successi teatrali e cinematografici, oltre a programmi e fiction molto seguiti in televisione. È romano, classe 1965.

Gli studi

Aveva provato a entrare nell’Arma dei Carabinieri, ma il destino per lui aveva in serbo altro, a partire dalla scuola di recitazione di Alessandro Fersen e il diploma presso il Laboratorio di esercitazioni sceniche che faceva capo all’indimenticato Gigi Proietti nella Capitale.

‘Don Matteo’

Tra i suoi film per il grande schermo si ricordano ‘Metronotte’ e ‘Il partigiano Johnny’. Il pubblico lo ha conosciuto e apprezzato soprattutto a partire dal 2000 grazie alla parte del carabiniere Flavio Anceschi in ‘Don Matteo’ al fianco di Terence Hill e Nino Frassica. Insinna ha portato avanti questo ruolo per cinque stagioni. Sarebbe poi tornato nella 13esima stagione, nel 2022, indossando questa volta la divisa di un Colonnello dei Carabinieri.

‘Affari tuoi’

In seguito ha recitato in due miniserie a carattere agiografico, ‘Don Bosco’ e ‘La buona battaglia - Don Pietro Pappagallo’. Il suo debutto alla conduzione sul piccolo schermo è arrivato nel 2006 con ‘Affari tuoi’, facendo ottenere al programma ottimi ascolti. È stato al timone della trasmissione inizialmente per due stagioni. Vi avrebbe fatto ritorno poi nel 2013 per rimanere fino al 2017, conducendo anche degli speciali Telethon. Nel frattempo è stato protagonista della fiction ‘Ho sposato uno sbirro’ con Christiane Filangieri (2008-2010), è tornato al teatro, ha recitato nel film ‘Ex’ di Fausto Brizzi e nella miniserie ‘Eroi per caso’. Nel 2011 è passato in Mediaset per presentare ‘La corrida’: affiancato da Antonella Elia, ha riproposto la storica trasmissione di Corrado Mantoni affiancato dal maestro Roberto Pregadio.

I fuori onda a ‘Striscia’

Nel maggio 2017 ‘Striscia la notizia’ ha trasmesso alcuni fuorionda in cui, durante alcune pause, mentre veniva registrato ‘Affari tuoi’, si vedeva e si sentiva Insinna offendere autori e concorrenti della trasmissione. I retroscena hanno suscitato l’indignazione del pubblico e sollevato polemiche.

‘L’Eredità’

Archiviato questo spiacevole episodio, dalla fine di settembre del 2018 il presentatore romano è diventato il nuovo conduttore de ‘L’Eredità’ rimanendo al timone fino ad ora. Dal 2020 Insinna è anche nella giuria de ‘Il Cantante Mascherato’ condotto da Milly Carlucci. Nel 2021 ha portato su Rai 1 il remake de ‘Il pranzo è servito’. Nel 2023 lo abbiamo visto anche in ‘Benedetta primavera’ di Loretta Goggi.