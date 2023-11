Blanca 2, stasera la quinta puntata. Anticipazioni: un cacciatore di bambini terrorizza la città

Un uomo aggredito in un parco, mentre Blanca e Liguori si mettono sulle tracce di un cacciatore di bambini. Sono gli ingredienti del mix noir della quinta puntata della fiction con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, in onda stasera giovedì 2 novembre su Rai1.

Non mancheranno colpi di scena. Sebastiano si ritrova inaspettatamente al centro dell'indagine sul dinamitardo Polimber, che fin dalle prime battute di questa seconda stagione di Blanca sta tenendo Genova sotto scacco. Ecco cosa succederà nel penultimo episodio della fiction, dal titolo: ‘Il cacciatore di bambini’.

I nostri eroi, Blanca Ferrando (Maria Chiara Giannetta) e l’ispettore Liguori (Giuseppe Zeno), indagano sulla misteriosa aggressione ai danni di un uomo di origini mediorientali, avvenuta in un parco di Genova. Nel frattempo, Sebastiano (Pierpaolo Spollon) si ritrova inaspettatamente al centro dell'indagine sull'attentatore seriale che sta terrorizzando la città.

Il cuore di Michele – l’affascinante ispettore Liguori innamorato da sempre di Blanca – è di nuovo diviso tra Veronica (Chiara Baschetti), con la quale ha riscoperto un lato di sé nascosto da tempo, e Blanca.

Ma la vita della protagonista è sempre più incasinata. Mentre Blanca si mette alla prova con Lucia, facendole da mamma a tutti gli effetti, una serie di eventi la farà tornare in prima linea nell'indagine sull'attentatore Polimber (Stefano Dionisi)

Genova è messa sotto scacco da un attentatore dinamitardo: Polibomber, nickname criminale di Raffaele Randi. Bombe es paura seminano il panico, ma al centro del mirino del malvivente sembra esserci il commissariato San Teodoro.

Blanca e l’ispettore Michele Liguori indagano prima su un caso di combattimenti clandestini tra cani e poi su un misterioso omicidio allo Stadio Ferraris.

Nella vita dei due protagonisti, spuntano due personaggi ‘scomodi’, ma che forse alla fine li faranno avvicinare l’una all’altra: Sebastiano Russo, che scatena la gelosia di Michele, e l’amica di infanzia dell’ispettore, l’affascinante Veronica Alberici. Entra in scena un’unità di crisi, il capo della Digos Paolo Sivori (Raffaele Esposito) scende in campo per risolvere il caso di Polimber. Intanto Sebastiano è di nuovo nei guai.

La quinta puntata di giovedì 2 novembre va in onda in prima visione su Ra1, alle 21.30. ‘Il cacciatore di bambini’ è il titolo del nuovo episodio della serie, che potrà essere vista anche in streaming su Raiplay, dove è possibile rivedere anche la prima stagione e le puntate precedenti della seconda stagione.

Buone notizie anche per gli appassionati della fiction che vivono all’estero: la quinta puntata è trasmessa anche su Rai Italia (Sky canale 804) – sui canali Nord America, Sud America e Africa – in prima serata con orari variabili a seconda del fuso orario locale. La fiction è liberamente ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi.

La nuova stagione di Blanca è composta da sei puntate: il gran finale è previsto per giovedì 9 novembre 2023. ‘La bomba’ è il titolo dell’ultima puntata che promette colpi di scena nei sentimenti dei due protagonisti.

Ecco i titoli e le date della prima visione di tutti gli episodi di Blanca 2:

Prima puntata: Sotto attacco – 5 ottobre 2023

– 5 ottobre 2023 Seconda puntata: Il ladro di cani – 12 ottobre 2023

– 12 ottobre 2023 Terza puntata: Angolo cieco – 19 ottobre 2023

– 19 ottobre 2023 Quarta puntata: Fumo negli occhi – 26 ottobre 2023

– 26 ottobre 2023 Quinta puntata: Il cacciatore di bambini – 2 novembre 2023

– 2 novembre 2023 Sesta puntata: La bomba – 9 novembre 2023

Ecco gli interpreti e i personaggi principali della seconda stagione di Blanca:

Maria Chiara Giannetta: Blanca Ferrando Giuseppe Zeno: Michele Liguori Enzo Paci: Mauro Bacigalupo Pierpaolo Spollon: Sebastiano Russo Antonio Zavatteri: Alberto Repetto Gualtiero Burzi: Nello Carità Federica Cacciola: Stella Musso Sara Ciocca: Lucia Ottonello Ugo Dighero: Leone Ferrando Michela Cescon: Elena / Nadia Repetto Stefano Dionisi: Raffaele Randi / Polibomber Chiara Baschetti: Veronica Alberici Raffaele Esposito: Paolo Sivori

